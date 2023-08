NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Temptation Island

Terminata l’esperienza a Temptation Island e messa in stand by la loro storia, Alessia e Davide oggi sono tornati insieme?

Alessia dopo Temptation Island parla di Davide

I protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island continuano a destare non poco interesse tra i fan della trasmissione. Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono tra le coppie che hanno deciso di mettere in stand-by la loro storia d’amore. Lei qualche settimana fa ha spiegato di volerci riprovare e di non sentirsi troppo felice senza Davide. Dall’altra parte lui ha fatto capire che si stanno sentendo, ma la strada è ancora lunga.

Oggi a distanza di qualche settimana è cambiato qualcosa? Alessia Bottiglia è tornata a parlarne. Nel box delle domande un utente ha voluto sapere in che rapporti sono oggi lei e Davide Rosati dopo Temptation Island. Senza nascondersi dietro a un dito Alessia ha vuotato il sacco e spiegato come stanno attualmente le cose:

“Ogni tanto ci parliamo, il rapporto è cambiato, comunque è una persona che ha fatto parte della mia vita per 11 lunghi anni. Ci stiamo prendendo i nostri spazi, ci stiamo vivendo le nostre amicizie. Un po’ di lontananza ci farà bene, ne abbiamo parlato molto. Non nego che i momenti di malinconia dati dai ricordi ci sono. Mi capita di fermarmi a pensare, soprattutto quando sono sola. Quello che vorrei è che entrambi stiamo bene. Nulla di più, per me la felicità di entrambi è la priorità”, ha scritto la Bottiglia in risposta a uno dei tanti follower che le ha posto la domanda.

Successivamente qualcun altro ha insistito ancora sulla questione e qui la ragazza ha aggiunto: “Mi manca sentire la sua mancanza. Davide mi manca, mi manca tutto quello che eravamo. Però si va avanti…”

Alessia Bottiglia quindi ha ammesso di sentire profondamente la mancanza di Davide Rosati e vorrebbe, in qualche modo, riavere quello che sono stati. Vedremo se il percorso di Temptation Island in qualche modo sarà d’aiuto per il loro futuro. Torneranno insieme?