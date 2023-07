Chi è Davide Rosati di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

Chi è

Delle sette coppie presenti nella nuova edizione di Temptation Island 2023 compaiono anche Davide Rosati e Alessia Bottiglia. In questo articolo, anziché dei due, ci concentreremo solo sul ragazzo e tutte le news che conosciamo sul suo conto: dall’età alla vita privata e fidanzata, il lavoro, perché ha deciso di partecipare al reality show e dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Davide Rosati

Nome e Cognome: Davide Rosati

Data di nascita: 1984

Luogo di nascita: Terracina

Età: 39 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: autista di ambulanza del 118

Fidanzata: Davide è fidanzato con Alessia Bottiglia

Figli: Davide non ha figli

Tatuaggi: Davide non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @dr.daverosy84

Davide Rosati età e biografia

Come da consuetudine apriamo l’articolo soffermandoci sulla biografia del concorrente del reality show.

Qual è il nome e cognome completo e quanti anni ha Davide di Temptation Island? Partiamo con il dire che si chiama Davide Rosati, la sua età è di 39 anni ed è nato nel 1984 a Terracina (non abbiamo la data di nascita completa e tantomeno il segno zodiacale)

A oggi non sappiamo nemmeno altezza e peso di Davide.

La vita privata di Davide di Temptation Island

A proposito della vita privata di Davide Rosati possiamo dirvi che non ci sono grosse novità, almeno per il momento.

Sappiamo che ha una fidanzata da ben 11 anni. Il nome e cognome completo della ragazza è Alessia Bottiglia, ha 32 anni.

Se qualcuno si chiede se Alessia ha delle lauree la risposta è sì. La giovane è assistente sociale e attrice. E l’abbiamo già vista in TV in alcuni programmi televisivi.

Tornando invece a Davide Rosati di Temptation Island siamo in grado di dirvi che di lavoro fa l’autista di ambulanza del 118. In passato è stato militare dell’Esercito Italiano.

Dove seguire Davide di Temptation Island 2023: Instagram e social

È possibile seguire Davide Rosati sui social network? Il fidanzato di Temptation Island 2023 è presente su Facebook e su Instagram.

In entrambi i casi, però, detiene il profilo privato, probabilmente come richiesto dalla trasmissione.

Risulta difficile al momento recepire altre informazioni.

Davide Rosati a Temptation Island 2023

Quanto dura Temptation Island 2023, chi lo presenta e dove si può vedere? Iniziamo con il dire che si tratterà di 6/8 puntate totali e a presentare il programma è Filippo Bisciglia.

Il reality è possibile vederlo su Canale 5 e in replica su canali come La5, Mediaset Extra ed è disponibile anche su Mediaset Infinity (da sito o app)

A Temptation Island 2023 quest’anno troviamoDavide Rosati partecipa insieme alla fidanzata Alessia Bottiglia. La coppia ha deciso di mettere alla prova il proprio amore dopo ben 11 anni di relazione.

Il motivo? Alessia è stata protagonista per due anni di un tradimento ai danni di Davide. Una situazione che ha compromesso il loro rapporto e che Rosati fa fatica a mandare giù. Lei sta tentando di riconquistarlo dicendosi pentita. Per ora, però, con scarsi risultati. Riusciranno Davide Rosati e Alessia Bottiglia a riconciliarsi?

Chi sono tutte le altre coppie? Vediamole insieme.

Le coppie di Temptation Island

Anche la nuova edizione di Temptation Island 2023 vede le storie di coppie molto interessanti che hanno già attirato l’attenzione del pubblico da casa.

Ve li presentiamo qui di seguito:

I menzionati dovranno stare separati in due villaggi distinti per 21 giorni totali. A tenere compagnia a fidanzati e fidanzate saranno tentatrici e tentatori single, pronti a metterli alla prova.

Sappiamo invece quanto prendono i tentatori di Temptation Island? Secondo quanto raccontato dall’ex protagonista del programma, Ilaria Gallozzi, la cifra ammonterebbe tra i 150/200 Euro e non di più.

Il percorso di Davide Rosati a Temptation Island 2023

Nelle settimane di permanenza all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, Davide Rosati e Alessia Bottiglia capiranno se tra loro è o no vero amore. Nelle prossime righe un riassunto, di puntata in puntata, sul loro percorso.

1° puntata: Come precedentemente spiegato Alessia e Davide si trovano a Temptation Island per volere di lei, pentita del tradimento di due anni alle spalle del suo fidanzato. Rosati è ferito.



Durante la prima puntata Alessia ha detto come Davide fosse a conoscenza dell’accaduto. Intanto però ha iniziato a flirtare con il tentatore Davide. Non mancano baci, balli durante i festeggiamenti del compleanno.

A seguito del primo falò Alessia ha parlato con il single e nel medesimo si è commossa dichiarando di fare fatta a sopportare il non essere perdonata dal fidanzato.

2° puntata: Nel mentre Alessia ha approfondito ancora la conoscenza di Davide. Dall’altra parte invece Rosati le ha riservato parole dure, che l’hanno ferita.

Per consolarsi dunque Alessia Bottiglia ha pensato bene di vedersi con il tentatore, riservandogli complimenti. Ciò ha spinto il compagno Davide Rosati a chiedere il falò di confronto immediato.

3° puntata: IN AGGIORNAMENTO