NEWS

Nicolò Figini | 29 Agosto 2023

Attimi di paura per l’ex dama di Uomini e Donne

Non sembra esserci pace per Veronica Ursida in questi giorni. L’ex dama di Uomini e Donne una settimana fa ha raccontato di essere stata aggredita in stazione e l’esperienza l’ha terrorizzata. “Ragazze, mi sento svenie e mi viene da vomitare“, ha esordito. Poi ha continuato:

“Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano. Vi giuro, in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla. Ora sono sul treno ma vi giuro, tremo ancora come una foglia. Dopo vi racconto perché, credetemi, non ho voce ora per tutto questo”.

Per fortuna questo brutto momento appartiene al passato. Tuttavia, Veronica Ursida ha sperimentato un’altra volta la paura legata questa volta al maltempo. Negli ultimi giorni, infatti, la pioggia e i temporali hanno dato del filo da torcere a gran parte dell’Italia causando diversi disagi. A Roma, per esempio, il vento era fortissimo e l’ex dama di Uomini e Donne ha immortalato la situazione.

E come promesso … disagi di Roma 😩! Per poco mancata tragedia anche verso di me ! Albero caduto a ponte Milvio pochi min prima di arrivare ! #maltempo #romacapitale #disagimaltempo # pic.twitter.com/OKeZHAhscn — Veronica Ursida (@veronicaursida) August 28, 2023

Mentre stava girando per Roma in macchina ha fato dei video di un albero caduto poco prima che lei passasse per la via:

“Maltempo brutto brutto e come promesso tutto quello che vedrò che non sarà della mia città lo mostrerò! Ovviamente potete taggarmi se vedete anche voi delle cose che non vanno nella vostra città! Ricondividerò con piacere sperando di aiutare un po’ a migliorare le cose.

[…[ Come promesso… Disagi a Roma. Per poco mancata la tragedia verso di me. Albero caduto a ponte Milvio pochi minuti prima di arrivare”.

Per fortuna l’ex dama di Uomini e Donne sta bene e nessuno si è ferito in questa occasione. Seguiteci per rimanere aggiornati con tante altre news.