Questa sera nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island abbiamo scoperto come è terminato il percorso di Alfonso e Federica. Nel corso del falò tra i due non sono mancate le emozioni e alla fine del confronto la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme.

Alfonso e Federica lasciano Temptation Island insieme

Siamo nel pieno dell’ultima puntata di Temptation Island e questa sera scopriremo cosa sarà accaduto a tutte le 7 coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Prima però abbiamo scoperto come è terminato il viaggio nei sentimenti di Alfonso e Federica, che ha subito un’inaspettata evoluzione. Proprio la giovane donna si è avvicinata sempre più al single Stefano, scatenando la gelosia del suo fidanzato. A quel punto proprio Alfonso, su tutte le furie, ha deciso di chiedere un falò di confronto alla sua compagna per cercare di recuperare il rapporto.

Una volta sul tronco così i due ci hanno fatto vivere intense emozioni. Non appena si sono incontrati infatti Alfonso e Federica si sono abbracciati e baciati e a quel punto il ragazzo ha fatto le sue scuse alla fidanzata per la sua eccessiva gelosia. La giovane donna nel mentre ha affermato di avere una nuova consapevolezza e di non voler ricadere più negli stessi errori.

Dopo essersi parlati a cuore aperto per la prima volta, Alfonso e Federica hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island e di darsi un’altra chance.

Ma cosa sarà accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni? Non resta che attendere per scoprirlo.