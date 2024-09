Andiamo fare la conoscenza della sesta coppia di Temptation Island 2024. Ecco cosa sappiamo su Alfonso e Federica, dall’età, alla vita privata, a dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono Alfonso e Federica

Nome e Cognome: Alfonso e Federica

Data di nascita: non sappiamo la data di nascita di Alfonso, Federica è nata nel 2004

Luogo di nascita: Napoli

Età: non conosciamo l’età di Alfonso, Giulia ha 20 anni

Tatuaggi: hanno entrambi diversi tatuaggi

Profilo Instagram: Al momento non conosciamo i loro profili Instagram

Alfonso e Federica età e biografia

Facciamo la conoscenza di Alfonso e Federica di Temptation Island 2024 e vediamo cosa sappiamo in merito alla loro biografia. Sappiamo che entrambi sono nati a Napoli, città in cui vivono ancora oggi.

Non conosciamo la data di nascita di Alfonso (e di conseguenza nemmeno la sua età). Sappiamo però che Federica è nata nel 2004 e ha 20 anni.

Sconosciute almeno per il momento anche le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Ma scopriamo di più in merito alla loro vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Alfonso e Federica abbia qualche informazione.

Sappiamo che i due protagonisti di Temptation Island sono fidanzati da ben 8 lunghi anni e da circa un anno hanno dato il via a una convivenza.

Tuttavia di recente la forte gelosia di Alfonso sta minando il rapporto con la sua compagna, che così ha deciso di rivolgersi al reality show di Canale 5.

Prima di scoprire di più sulla loro partecipazione al programma targato Maria De Filippi però vediamo dove possiamo seguirli sui social.

Dove seguire Alfonso e Federica di Temptation Island 2024: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove seguire Alfonso e Federica sui social.

Come già annunciato, a oggi non conosciamo i cognomi dei due protagonisti di Temptation Island 2024.

Di conseguenza attualmente non si può ancora risalire ai loro profili Instagram.

Di certo però nei giorni a venire ne sapremo di più in merito.

Alfonso e Federica a Temptation Island 2024

Martedì 10 settembre su Canale 5 parte Temptation Island 2024. Tutto è pronto per la messa in onda della prima puntata, attesissima dal grande pubblico. Anche quest’anno alla conduzione del reality show ci sarà Filippo Bisciglia e solo nella giornata di martedì 3 settembre è stata annunciata la sesta coppia che partirà per un viaggio nei sentimenti: Alfonso e Federica. A scrivere alla redazione del programma è lei, che stufa della troppa gelosia del suo compagno rivela:

“Tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Non posso andare a mangiare una pizza con le amiche o andare a mangiare un gelato. Andare a ballare è una cosa impossibile, così come una vacanza. Sono cose che io non ho mai fatto, se non con lui”.

A fare eco alle parole di Federica è Alfonso, che rivela perché ha accettato di partecipare a Temptation Island 2024:

“Accetto di partecipare perché sono consapevole che sono molto geloso. Non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei”.

Ma cosa accadrà durante il percorso della coppia?

Le coppie di Temptation Island 2024

Scopriamo chi sono tutte le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2024. Questi tutti i protagonisti della nuova edizione del reality show targato Maria De Filippi:

Come annunciato, anche stavolta a presentare il reality show sarà Filippo Bisciglia, che seguirà le coppie nel loro viaggio nei sentimenti.

Il percorso di Alfonso e Federica a Temptation Island 2024

Il percorso di Alfonso e Federica a Temptation Island 2024 inizia martedì 10 settembre. Ma cosa accadrà e come si relazionerà la coppia nei due villaggi? Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata per scoprirlo.

