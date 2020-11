1 Notizia sconvolgente per un’ex coppia di Temptation Island che sembra essersi lasciata. E il motivo pare sia legato ad un tradimento. Ecco i dettagli.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia riguardante una delle coppie più chiacchierete e discusse dell’edizione estiva 2020 di Temptation Island. Stiamo parlando della coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Sicuramente vi ricorderete di loro per tutte le vicende che si crearono all’interno dei rispettivi villaggi. Lei inscenò un finto interesse nei confronti di un tentatore per far soffrire il fidanzato e arrivare al suo scopo. Lui instaurò una profonda amicizia con Lorenzo Amoruso che gli dette tanti consigli.

Oggi però sembra che Anna e Andrea non stiano più insieme. A dare la notizia è stato Amedeo Venza che ha riferito la fine della storia. Ma non solo, ha anche raccontato il presunto motivo che ha davvero dell’incredibile. No, la colpa non sarebbe delle pressioni di Anna per avere un figlio o cose simili. La colpa sarebbe di Andrea e di, non uno, ma vari tradimenti. Ecco quello che riporta Amedeo Venza attraverso una storia sul suo profilo Instagram:

Molti stenteranno a crederci a quanto sto per dire, ma pare (uso il condizionale) che Andrea abbia tradito Anna con diverse ragazze tra cui due ex tentatrici del loro Temptation Island! Anna avrebbe già fatto le valigie di Andrea per lasciare la loro abitazione.

Come detto, il condizionale è d’obbligo poiché non c’è nessuna notizia ufficiale. Ma se così fosse, sarebbe davvero qualcosa di sconvolgente, specialmente per come abbiamo conosciuto Andrea all’interno del programma. Inoltre non sappiamo chi sarebbero queste ragazze con cui lui ha tradito Anna e soprattutto chi sarebbero le presunte tentatrici di quell’edizione.

Comunque se ci saranno notizie in futuro, saremo qui a riportarle.

Ma cosa era successo tra Anna e Andrea dopo il falò di confronto?