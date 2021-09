1 Ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno preso parte a Temptation Island Vip nel 2019. Nella stessa edizione, inoltre, hanno partecipato anche Serena Enardu con Pago e Nathalie Caldonazzo con Andrea Ippoliti. Non dimentichiamo, inoltre, anche Anna Pettinelli e Stefano Macchi, tra gli altri. Ad ogni modo, la coppia in questione si è conosciuta molto tempo fa.

Durante un concorso di bellezza, per la precisione. Lei aveva 14 anni e lui 17. Un colpo di fulmine, se non fosse che dopo appena 5 mesi Chiara ha deciso di lasciare Simone per dedicarsi al suo percorso di studi. Come ci ricorda anche il sito Gossip e TV, qualche anno dopo l’influencer si trovava in vacanza in Sicilia con la famiglia e ha rivisto Simone. Hanno, perciò, deciso di riprovarci e di mettere alla prova il loro amore nel programma di Canale 5.

Nonostante abbiano lasciato Temptation Island con la promessa di matrimonio, però, sembra che tutto sia saltato in queste ore. L’annuncio ufficiale lo ha dato proprio Chiara Esposito nelle sue Stories su Instagram scrivendo quanto segue: “Buonasera, amici. Volevo comunicare che io e Simone non stiamo più insieme. Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto. Certa della vostra comprensione, vi auguro e mi auguro tanta felicità“.

Simone Bonaccorsi, dal canto suo, non ha ancora commentato la questione sui social. Forse vorrà prendersi del tempo per se stesso e ne parlerà con i suoi fan non appena avrà pensato attentamente alla situazione. Rimaniamo in attesa e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ad oggi, infatti, non sappiamo se si tratta di una crisi che potrebbe risolversi con il tempo oppure se si tratta di un addio definitivo. Del resto, in passato, si sono già ritrovati una volta. Chissà che non possa ricapitare.

