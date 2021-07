1 Maria De Filippi a Temptation Island

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island, e come sempre le aspettative del grande pubblico non sono state deluse. Nel corso della serata abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Ste e Claudia, che a sorpresa hanno deciso di lasciare il reality insieme. I due hanno infatti realizzato di essere ancora innamorati e per questo hanno deciso di concedersi un’altra chance, anche in vista dell’imminente matrimonio, che dovrebbe celebrarsi il prossimo agosto. Nel mentre la prossima settimana scopriremo cosa accadrà alle coppie ancora in gioco, e di certo ne vedremo delle belle. Nel corso della quarta puntata infatti ci sarà un nuovo falò di confronto anticipato, ma attualmente non è ancora ben chiaro chi sarà a lasciare il programma.

In queste ore intanto a parlare è stata Raffaella Mennoia. La storica autrice di Temptation Island nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato alcuni retroscena sul programma, raccontando quello che accade nel momento in cui le coppie sbarcano in Sardegna. Ma la vera chicca riguarda Maria De Filippi! La Mennoia infatti ha svelato cosa fa la conduttrice durante i falò di confronto, ammettendo come lei segua tutto in diretta. Queste le dichiarazioni di Raffaella, riportate da Isa&Chia:

“Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta”.

Ma non solo. Successivamente Raffaella Mennoia ha anche svelato cosa accade ai protagonisti di Temptation Island dopo che hanno lasciato il reality. Andiamo a scoprire le sue parole.