Falò di confronto anticipato per Claudia e Ste: lei prende una decisione a sorpresa sul matrimonio (VIDEO)

1 La svolta per la coppia

Nella terza puntata di Temptation Island 2021 c’è stato un punto di svolta per la coppia formata da Claudia e Ste. Anche questo appuntamento per loro non è iniziato benissimo. Lei ha infatti detto di non essere più sicura del matrimonio e questo ha sconvolto il fidanzato.

Successivamente lei ha ammesso di non sentire più la mancanza di lui e di sentirsi di nuovo se stessa e stare bene. Ciò ha sconvolto totalmente Ste che quindi si è sfogato con alcune tentatrici. Ha parlato prima della differenza di abitudini nell’ultimo anno. Poi ha detto come anche le piccole cose carine, come un abbraccio appena lei tornava a casa, non ci sono più. E quindi è arrivato al punto di dire che dovrebbero parlare di certe mancanze, di cose che non ci sono più.

A questo punto Claudia si è commossa e ha apprezzato il video. Ma anche lei ha capito di aver fatto degli errori. E così ha capito di voler chiedere il falò di confronto anticipato.

Ecco cosa è successo…