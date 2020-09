1 Temptation Island: una coppia della prima edizione ha avuto una figlia. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta

Fiocco rosa per la grande famiglia di Temptation Island. Una delle coppie della prima edizione, facciamo riferimento a Emanuele Cirilli e Debora Onorato, hanno avuto una figlia. Il nome scelto per la nascitura è Melissa. Si tratta, tra l’altro della loro primogenita, dunque una grande e indescrivibile emozione per loro, genitori per la prima volta.

La bambina è venuta alla luce il 6 settembre 2020 alle ore 22:45. A fare l’annuncio sui social è stata proprio la coppia che ha dato la lieta notizia ad amici, parenti e fan che, nonostante il tempo trascorso, li seguono ancora con tantissimo affetto. Il pubblico ricorda molto bene Debora anche per essere stata ‘tentata’ a Temptation Island da Andrea Damante, attuale fidanzato di Giulia De Lellis (nonostante la crisi che vede protagonisti da qualche mese i Damellis).

Nonostante qualche difficoltà, Emanuele Cirilli e Debora Onorato sono più uniti e innamorati che mai e a dimostrarlo ulteriormente è il frutto del loro amore, dato alla luce due giorni fa.

A dimostrare il bel ricordo che hanno lasciato, è stato proprio il messaggio pubblicato da Debora tra le storie di Instagram, dove ha presentato sua figlia ai follower e ringraziato tutti per i numerosi e inaspettati auguri ricevuti:

“Melissa ringrazia tutti voi per gli auguri della sua nascita. Siete stati tantissimi!!”.

Nelle scorse ore la Onorato ha pubblicato delle Instagram Stories. Tra esse una in cui mostra la piccola Melissa nella culla presente nella stanza che ospita, per l’appunto, l’ex protagonista di Temptation Island. A fare da sottofondo al breve video postato al momento è la puntata di Daydreamer, che ieri per la prima volta è stato trasmesso in prima serata.

Noi di Novella 2000 facciamo i nostri migliori auguri a Debora e Emanuele e dare il nostro benvenuto a Melissa.

Intanto le news sul mondo di Temptation Island, che sta per ritornare, non finiscono qui…