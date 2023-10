Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello Temptation Island

Mirko Brunetti al GF?

Non solo Jill Cooper e Giampiero Mughini, come annunciato da Davide Maggio nella mattinata odierna. Anche Mirko Brunetti pare sia prossimo a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello! Si tratterebbe dunque, se così fosse, di una nuova esperienza televisiva per il ragazzo di Rieti.

Abbiamo avuto modo di conoscere Mirko grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con la sua ormai ex fidanzata Perla Vatiero. I due hanno tentato di sistemare le loro problematiche di coppia, ma con scarsi risultati. Al falò di confronto hanno deciso di chiudere i ponti e fare la conoscenza dei rispettivi tentatori Greta Rossetti e Igor Zeetti.

Ma anche in questo caso sia per Mirko Brunetti che per Perla Vatiero non è andata come avrebbero voluto. Entrambi infatti si sono lasciati ancora una volta e attualmente sono single, sebbene si pensasse a un loro ritorno di fiamma a seguito di una paparazzata.

Adesso per voltare pagina e gettarsi alle spalle quanto successo Mirko Brunetti potrebbe ripartire proprio dal Grande Fratello! Su TV Blog si legge infatti che sarebbe previsto il suo ingresso nella puntata di lunedì, insieme a Jill Cooper e Giampiero Mughini. Ecco il trafiletto:

“TvBlog è in grado di anticipare che si aggiungerà Mirko Brunetti. Forze nuove dunque in arrivo per il Grande Fratello con l’ingresso nella prossima puntata di lunedì di Jill Cooper, Giampero Mughini e Mirko Brunetti. Questo per dare nuova linfa al cast del reality show più seguito della televisione italiana. L’appuntamento con tutto ciò è previsto dunque nella nuova puntata del GF”.

Al momento Mirko Brunetti non ha commentato il gossip su Instagram e dunque non ha confermato o smentito ufficialmente la notizia. A questo punto non ci resta che aspettare la puntata di lunedì e scoprire se oltre Jill Cooper e Giampiero Mughini arriverà anche l’ex volto di Temptation Island.