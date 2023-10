Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Che soddisfazione per Angelina Mango! Un record dopo l’altro per la cantante che debutta in Top 3 con il nuovo singolo

I record di Angelina Mango!

Angelina Mango con il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa’” sta scalando le classifiche musicali. Dopo essere stato il miglior debutto femminile nel giro di 24 ore dalla sua uscita (sbaragliando la concorrenza dell’acclamatissima Mon Amour), la cantante ha raggiunto un altro traguardo.

A darne notizia è la pagina Twitter IT Parade che fa sapere come stavolta Angelina Mango sia riuscita a raggiungere la terza posizione superando addirittura Miley Cyrus! Questo sta a significare che l’ex allieva di Amici 22 ha segnato il miglior debutto per un’artista donna (solista) in una classifica settimanale dei singoli resi noti da FIMI.

E non è finita qui! Perché la canzone è anche il miglior debutto per un’artista italiana solista nella classifica settimanale singoli FIMI in questo decennio (2020s). In generale invece davanti a lei solo Adele (alla prima posizione) con “Easy on me”.

Un risultato clamoroso che potrebbe rivelare ancora tantissime altre soddisfazioni ad Angelina Mango. Intanto anche su YouTube in video ufficiale continua a viaggiare. In soli 4 giorni ha superato 1,5 milioni di visualizzazioni e si trova attualmente tra i primissimi video in tendenza.

Tra l’altro Angelina Mango ha anche iniziato il suo nuovo tour, ricco di date e di emozioni. Si è partiti ieri da Pozzuoli con il tutto esaurito. La cantante è stata molto applaudita e ha ricevuto anche una bellissima dedica dai fan, come raccontato in un precedente articolo.

Per Angelina Mango questo ottobre è davvero fondamentale, come da lei stessa raccontato a Radio Kiss Kiss: «Beh, Che t’o dico a fa’! È molto importante. Sto impazzendo in realtà, sono proiettata e sono concentratissima. Però c’è una buona vibe. Siamo contenti, siamo felici, ieri ci siamo fatti questo bel viaggione da Milano a Napoli. Sono contenta di partire da qui e tornare su pian piano fino a fine ottobre. Siamo carichi, sono felice.»

E dopo l’ottimo debutto Angelina Mango può continuare a sorridere!