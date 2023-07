Chi è Greta Rossetti di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 12 Luglio 2023

Chi è

La nuova stagione di Temptation Island 2023 è in onda su Canale 5 e tra le tentatrici presenti c’è Greta Rossetti. Cosa sappiamo sulla single? Ecco chi è la ragazza, la sua età e vita privata e dove seguirla su Instagram e social. Vi diamo già una piccola anticipazione: non è nuova al mondo del gossip e vi spieghiamo perché!

Chi è Greta Rossetti

Nome e Cognome: Greta Rossetti

Data di nascita: 6 novembre 1998

Luogo di nascita: Melzo (in provincia di Milano)

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: influencer e volto televisivo

Fidanzato: Greta è single

Figli: Greta non ha figli

Tatuaggi: Greta non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @gre_rossetti

Greta Rossetti età, altezza e biografia

Quanti anni ha Greta di Temptation Island e qual è il suo cognome? Scopriamo queste prime info consultando la sua biografia.

Partiamo con il dire che la tentatrice si chiama Greta Rossetti ed è nata il 6 novembre 1998 a Melzo, in provincia di Milano. La sua età è di 24 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.

Non sappiamo altezza e peso della single del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma sappiamo che non è nuova al mondo della televisione e poi vedremo perché. Prima però vediamo qualcosa in più sulla sua vita privata..

Vita privata

Parlando della vita privata di Greta Rossetti sappiamo che di lavoro fa l’influencer, è un volto televisivo e sta muovendo i primi passi nella contabilità.

Soffermandoci invece sulla sfera sentimentale sappiamo che è balzata ai gossip per aver avuto un presunto flirt con l’ex di Uomini e Donne, Eugenio Colombo. A lanciare lo scoop in quella circostanza furono Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Oggi Greta Rossetti ha un fidanzato? La risposta è no. La ragazza oggi dovrebbe essere single, considerato che la troviamo tra le tentatrici di Temptation Island 2023.

Dove seguire Greta di Temptation Island: Instagram e social

Sono oltre 163 mila gli utenti che seguono Greta Rossetti di Temptation Island su Instagram. Questo al momento è l’unico social che siamo riusciti a trovare.

All’interno del suo “diario” pubblica e condivide con i follower foto e video riguardanti la sua carriera, ma anche i viaggi che fa, oltre ad alcuni aspetti e momenti della sua vita privata.

Carriera

Concentriamoci adesso sulla carriera di Greta di Temptation Island. La tentatrice è già nota al pubblico per aver lavorato e condotto su SportItalia.

Sebbene sul web in tanti cerchino il nome di Greta Rossetti convinti che abbia fatto il Grande Fratello, in realtà non è così. La tentatrice non ha mai partecipato al reality show.

Greta Rossetti a Temptation Island 2023

Non al Grande Fratello, ma a Temptation Island sicuramente sì. Greta Rossetti, infatti, compare tra le tentatrici della nuova edizione del programma presentato da Filippo Bisciglia.

Insieme a lei tra gli altri tentatori vediamo anche Benedetta Pascali, Benedetta Pascali e Lollo Di Curzio. E ancora Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Le coppie di Temptation Island 2023

Non c’è Temptation Island senza le coppie, ovviamente. Ma chi sono tutti i protagonisti di questa edizione?

Vi proponiamo l’elenco completo di tutti i partecipanti del reality show di Canale 5:

Al termine dei 21 giorni (o anche prima) presso i villaggi dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, le coppie decideranno se uscire insieme o meno dal programma. Come finirà?

Il percorso di Greta a Temptation Island 2023

Tra le tentatrici Greta Rossetti è tra coloro che sta facendo più parlare di sé. Ma qual è il suo percorso a Temptation Island?

La ragazza si è avvicinata a Mirko, uno dei fidanzati. Lui le ha persino prestato la sua felpa. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Perla, la fidanzata del concorrente. A sua volta invece Perla ha approfondito la conoscenza con Igor.

Ma sarà finita qui? Ovvio che no. Perché Greta a Temptation Island ha attirato l’attenzione anche di Manuel, ma nei confronti di quest’ultimo sembra provare un certo imbarazzo. Nel vedere la ragazza vicina a Mirko proprio Manuel ha provato un certo fastidio.

(IN AGGIORNAMENTO)