Facciamo la conoscenza della prima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024, al via a settembre! Chi sono Diandra e Valerio di Temptation Island? Ecco tutte le news e curiosità sul loro conto: dall’età, alla vita privata fino al loro percorso nel reality e dove seguirli su Instagram e social.

Chi sono Diandra e Valerio

Nome e Cognome: Diandra e Valerio

Data di nascita: Diandra è del 1987; non sappiamo di Valerio

Luogo di nascita: Diandra e Valerio arrivano da Roma

Età: Diandra ha 37 anni

Professione: Diandra è un medico veterinario e imprenditrice; Valerio è un dipendente statale

Tatuaggi: Non sappiamo se Diandra e Valerio hanno dei tatuaggi

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Diandra e Valerio età, altezza e biografia

Si chiamano Diandra e Valerio e sono i protagonisti dI Temptation Island. Ma chi sono e quanti anni hanno? Sulla loro biografia purtroppo le informazioni sono davvero molto scarse.

Possiamo dire però che Diandra è del 1987 e arriva da Roma, la sua età è di 37 anni. Non conosciamo la data di nascita completa e di conseguenza il segno zodiacale della ragazza.

E Valerio di Temptation Island invece? A ora sappiamo solo che arriva da Roma anche lui, ma lavora a Brindisi, dove vive la sua famiglia. Forse è originario di lì. Non sappiamo la sua età.

Vita privata

Cosa sappiamo a proposito della vita privata della coppia di Temptation Island? Diandra e Valerio sono fidanzatati da 7 anni e mezzo e sempre dallo stesso periodo convivono, come reso noto dalla ragazza nella clip di presentazione.

Che lavoro fanno Diandra e Valerio di Temptation Island? Per quanto riguarda i mestieri dei due protagonisti, sappiamo che Valerio è un dipendente statale e la sua presenza è prevista per sei ore al giorno. Mentre invece Diandra è un medico veterinario e imprenditrice.

Ovviamente non sono sposati e non dovrebbero avere dei figli.

Dove seguire Diandra e Valerio di Temptation Island 2024: Instagram e social

Se volete seguire Diandra e Valerio di Temptaiton Island 2024 sui social potete sicuramente farlo.

Peccato che al momento non sono presenti tutte le informazioni utili per potervi fornire i loro account Instagram. Dunque ci sarà da attendere. Non appena avremo tutti i dettagli vi informeremo.

Diandra e Valerio a Temptation Island

In data 23 agosto è stata ufficializzata la prima coppia del 2024 di Temptation Island. Loro sono Diandra e Valerio, come spiegato. Ma perché partecipano al reality, quali sono le ragioni e chi ha scritto al programma? A prendere parola nella clip di presentazione è Diandra, che ha svelato:

“Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo davanti a una scelta di vita. Lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia, io non sono da due cuori e una capanna: Non lo è neanche lui”.

Diandra ha spiegato infatti che quando porta Valerio in barca con i suoi amici, non sembra disdegnare di certo questo stile di vita. È convinta peraltro che non abbandonerà le sue attività per Valerio. Quest’ultimo dalla sua è certo che non cambierà idea:

“Io in realtà ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla, rispetto al tran tran che viviamo a Roma. Io qui a Roma non ci resto”, ha concluso il fidanzato.

Le coppie di Temptation Island 2024

Sappiamo chi sono quindi le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2024? Ecco chi sono i protagonisti della doppia stagione del reality televisivo di Canale 5:

Diandra e Valerio

(IN AGGIORNAMENTO)

Ovviamente tutte le coppie saranno messe alla prova da tentatori e tentatrici. Questi cercheranno infatti di farsi notare e provare a ostacolare il rapporto dei protagonisti. Riusciranno a resistere a nuovi flirt?

Così come successo negli anni passati, Temptation Island è registrato in Sardegna, presso l’Is Morus Relais.

Il percorso di Diandra e Valerio a Temptation Island 2024

Qui in questo paragrafo sapremo più nel dettaglio il percorso di Diandra e Valerio a Temptation Island 2024. Il compito di entrambi sarà quello di capire se la loro storia d’amore può o meno andare avanti. Cosa succederà?

(IN AGGIORNAMENTO)