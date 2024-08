Giunge una prima dubbia segnalazione sulla prima coppia ufficializzata oggi a Temptation Island, formata da Diandra e Valerio. La presunta ex fidanzata di lui: “Ha riempito di corna tutte”.

Temptation Island

È già tempo di Temptation Island e di nuove emozioni per le coppie che vedremo a settembre. Ebbene nella giornata odierna abbiamo scoperto chi sono in primi protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

La prima coppia di Temptation Island è formata da Diandra e Valerio. Lei ha 37 anni e arriva da Roma. Di mestiere fa il medico veterinario e imprenditrice, lui invece è un dipendente statale. A scrivere al programma è stata lei, la quale non vorrebbe cambiare la sua vita e trasferirsi a Brindisi, dove Valerio ha la famiglia e potrebbe continuare il suo lavoro.

Diandra ha fatto sapere nella clip di Temptation Island di non voler rinunciare a quello che fa e nel video lanciato in queste ore la si vede discutere con il suo compagno Valerio. I due in ogni caso hanno già attirato l’attenzione del pubblico. Talmente tanto che è arrivata già una segnalazione da parte di una follower di Deianira Marzano. Questa persona, di cui non conosciamo l’identità, ha contattato l’esperta di gossip.

Questo il messaggio: “Deia oscura il mio nome. Ma voglio dirti che V. e D., la prima coppia di Temptation Island, lui è il mio ex. E ti posso assicurare che ha riempito tutte di….”, ha scritto l’utente anonima che ha poi aggiunto l’emoji delle mani che fanno il segno delle corna.

La storia Instagram di Deianira Marzano sulla coppia di Temptation Island

Una segnalazione che sta già facendo il giro dei social e che sicuramente farà molto discutere nelle prossime ore. Chiaramente è bene ribadire che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati che, al momento, non hanno nemmeno modo di intervenire visto il loro impiego a Temptation Island.

Prendiamo quindi il rumor con le pinze e attendiamo l’intervento ed eventuali chiarimenti da parte della coppia di Temptation Island annunciata quest’oggi su Canale 5 e su tutti i social!