A partire da martedì 10 settembre 2024 ha inizio la nuova edizione di Temptation Island e tra le coppie troviamo anche Fabio e Sara. Se siete curiosi di conoscerli meglio vi consigliamo di continuare a leggere per scoprire tutto su età, vita privata e profilo Instagram.

Chi sono Fabio e Sara

Nome e Cognome: Sara e Fabio

Data di nascita: la data di nascita di Sara è il 2002 e quella di Fabio non è conosciuta

Luogo di nascita: Sara è nata a Ravenna, Fabio è nato a Catanzaro

Età: Sara ha 22 anni, informazione non disponibile per Fabio

Tatuaggi: Fabio e Sara hanno entrambi vari tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Fabio e Sara età e biografia

Chi sono e quando sono nati Fabio e Sara, la quinta coppia annunciata a Temptation Island 2024? Purtroppo per ora non abbiamo dettagli sulla loro altezza o sul peso. Sappiamo che Sara ha un’età pari a 22 anni, quindi, la data di nascita dovrebbe essere il 2022. Rimane invece sconosciuta quella di Fabio.

Delle loro famiglie non abbiamo informazioni, e solo la fidanzata menziona la propria nel video di presentazione. Afferma, infatti, che il compagno non è mai andato a trovare i suoi genitori in un anno di relazione. Forse scopriremo in futuro se hanno fratelli o sorelle.

Oggi dove vivono? La loro è una storia a distanza in quanto Fabio abita a Catanzaro e Sara a Ravenna. Non abbiamo alcuna informazione su quale lavoro fanno o le loro carriere in generale.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Fabio e Sara purtroppo non abbiamo alcuna informazione per adesso.

Dal punto di vista sentimentale infatti non conosciamo l’identità dell’eventuale fidanzato o fidanzata che hanno avuto in precedenza.

Quasi sicuramente, durante le puntate di Temptation Island 2024, verremo a conoscenza delle loro esperienze passate. Vi terremo aggiornati. Per il momento sappiamo solo che sono fidanzati tra loro da un anno.

Dove seguire Fabio e Sara: Instagram e social

Dove possiamo seguire Fabio e Sara sui social durante la partecipazione a Temptation Island?

Ad oggi questa informazione resta sconosciuta perché si tratta di una coppia di persone sconosciute nel mondo della televisione.

Inoltre, ricordiamo che il profilo Instagram di tutte le coppie rimarrà privato fino alla loro uscita o la fine del programma stesso. Questo per fare in modo che non vengano fatti degli spoiler.

Al momento non sappiamo nemmeno se hanno account TikTok, Twitter o Facebook. Non appena verremo a conoscenza dei loro cognomi sarà più semplice individuarli.

Fabio e Sara a Temptation Island 2024

Fabio e Sara sono la quinta coppia annunciata a Temptation Island 2024 e nel loro video presentazione hanno rivelato i motivi per i quali hanno deciso di prendere parte al programma.

A chiamare la redazione è stata Sara perché sente che il fidanzato non le dà le certezze che dovrebbe avere dopo un anno di relazione: “Penso di portare avanti questa relazione da sola“. Poi specifica che Fabio non è mai andato a trovare lei e la sua famiglia a Ravenna.

Il fidanzato, invece, dal canto suo afferma che al momento stanno “camminando su due velocità di sentimento differenti“. Per tale ragione pensa che il reality potrà fare scoprire loro i veri sentimenti che provano l’una per l’altro: “Deciderò se Sara sarà la ragazza che potrà stare al mio fianco“.

Le coppie di Temptation Island 2024

Scopriamo ora chi sono le coppie che prendono parte all’edizione autunnale di Temptation Island nel 2024. Ecco la lista completa:

Come sempre, a guidare i concorrenti nel loro viaggio attraverso i sentimenti, ritroveremo ancora una volta Filippo Bisciglia.

Il percorso di Fabio e Sara a Temptation Island 2024

Il percorso a Temptation Island 2024 di Fabio e Sara comincia, così come per tutte le altre coppie, a partire dal 10 settembre.

Solo in quel momento scopriremo come andrà il loro viaggio nei sentimenti e se troveranno difficoltà a resistere alle tentatrici e ai tentatori.

IN AGGIORNAMENTO