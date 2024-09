Giornata importante per Stefano De Martino. Oggi infatti il conduttore debutta alla conduzione di Affari Tuoi. In più il figlio Santiago ha iniziato la prima media e ovviamente sui social non è mancato un tenero post dedicato al bambino.

Il tenero post di Stefano De Martino

Oggi è il giorno del ritorno di Affari Tuoi! Questa sera su Rai 1 parte infatti la nuovissima edizione del celebre game show, che andrà in onda tutti i giorni nella fascia del pre serale e verrà condotta da Stefano De Martino. Il presentatore partenopeo, che ha preso il posto di Amadeus dopo il suo addio alla Rai, si prepara a debuttare sul primo canale e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Tante le novità previste e le aspettative del pubblico non saranno deluse.

Questa però per Stefano è una giornata importante non solo per la partenza di Affari Tuoi, ma anche per un altro motivo. Oggi infatti Santiago, figlio di De Martino e di Belen Rodriguez, ha ufficialmente iniziato la prima media. Sui social del presentatore è così spuntato un tenero post per il bambino, intento a varcare le porte della sua nuova scuola.

Qualche giorno fa intanto Stefano De Martino, in occasione della conferenza di presentazione di Affari Tuoi, ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Nel corso della chiacchierata il conduttore ha rivelato le sue emozioni, ammettendo di aver avuto soltanto 14 anni quando per la prima volta il celebre game show è andato in onda per la prima volta. In merito il presentatore ha affermato:

“Non lo avrei neanche immaginato a 14 anni, davanti alla Tv. Essere qui a condurlo è un incontro tra mondo dei sogni e realtà, due aspetti che si avvicinano. Per me a volte è strano stare qui, fa talmente parte della mia memoria televisiva da emozionarmi”.