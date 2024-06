Filippo Bisciglia racconta di come in più occasioni abbia avuto difficoltà a trattenersi durante i falò a Temptation Island

A poche ore dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo il reality dei sentimenti. L’amato conduttore ha parlato di come si sia dovuto trattenere svariate volte dal commentare. E ha parlato anche di alcune ex coppie passate da lì.

Le difficoltà di Filippo Bisciglia nell’essere super partes a Temptation Island

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata è fissata per domani, giovedì 27 giugno, in prima serata su Canale 5. Le coppie in gioco saranno sette e sono già state annunciate con i video di presentazione. Alla conduzione e ai falò c’è come sempre Filippo Bisciglia, amatissimo dal pubblico.

Proprio lui, in vista di questa nuova stagione, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per raccontare qualche aneddoto inerente il reality e riguardante soprattutto il suo ruolo di moderatore. A tal proposito, Bisciglia ha parlato di quanto sia complicato essere super partes, infatti in più occasioni si è dovuto mordere la lingua per non commentare come avrebbe voluto. Ha detto:

“Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera. Però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro. Certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua […] Se uno viene qua per fare televisione, sbaglia. Chi partecipa al programma sa bene che verranno messi in gioco i sentimenti. Loro devono essere pronti a mettersi in discussione”.

Ricordando le coppie passate di Tempation Island, Filippo Bisciglia ha detto che il momento più emozionante è stato il falò di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, oggi felicemente innamorati, sposati e genitori di quattro bambini. “Al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, ci ripensò e chiese di incontrare la sua fidanzata”, ha raccontato il conduttore di Temptation Island. “Era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati. Fu sorprendente anche per noi […] Iniziai a piangere anche io con lui”.