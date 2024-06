In queste ultime ore Nicole Murgia ha confermato la sua relazione con Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri

In queste ultime ore Nicole Murgia ha rilasciato un’intervista all’interno della quale, dopo tanti rumor, ha confermato la sua relazione con Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri.

La conferma di Nicole Murgia

Da settimane ormai si vociferava di una presunta relazione tra Edoardo Sanson, ex fidanzato storico di Anita Olivieri, e Nicole Murgia. Quest’ultima non aveva parlato ma la conduttrice del programma radiofonico Turchesando aveva affermato di aver ci parlato e aveva riportato il suo discorso:

“Mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta da tutto e tutti. Non la utilizzerà per fare gossip. Io la conosco e so che è una persona perbene. […]”.

Adesso però finalmente Nicole Murgia, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la fiction Rai ‘Tutti pazzi per amore‘ ha rotto il silenzio. L’ex vippona ha confermato senza troppi giri di parole la sua relazione con Edoardo sempre ai microfoni di Turchesando:

“In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no ma non lo escludo. È stato un momento molto particolare ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere.

Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è provando a non cambiarsi”.

Nicole Murgia ha quindi affermato di non escludere la possibilità di convolare a nozze in futuro e ha anche raccontato di aver vissuto un momento difficile a causa di tutti gli attacchi provenienti dagli hater. Oggi tuttavia è felice e si sta godendo la sua relazione con Edoardo nel miglior modo possibile.

Anita non ha commentato ma probabilmente non lo farà perché ha già dichiarato in passato di non volerne più sapere nulla di tutta questa storia. Rimaniamo comunque in attesa di eventuali reazioni e vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.