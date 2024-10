La sesta puntata di Temptation Island si è aperta, come preannunciato, con l’interruzione dell’esterna tra Mirco e Alessia da parte di Filippo Bisciglia.

Filippo interrompe l’esterna di Mirco e Alessia a Temptation Island con una comunicazione

La coppia formata da Giulia e Mirco sta per concludere il proprio viaggio nei sentimenti di Temptation Island. La scorsa settimana la ragazza ha visto una serie di video del fidanzato sempre più vicino alla single Alessia.

Non riuscendo più a sostenere quella situazione, ha deciso di richiedere per la seconda volta il falò di confronto. Poco prima aveva già avanzato la richiesta, ma Filippo era riuscita a convincerla a lasciare ancora un po’ di tempo a Mirco.

Satura dalle immagini viste nel pinnettu, Alessia non aveva più intenzione di aspettare. Una volta chiamato Filippo, però, ha scoperto qualcosa che ancora non sapeva sul suo fidanzato.

Mentre lei si faceva venire il sangue amaro vedendolo in intimità con la tentatrice, lui, dopo aver rifiutato il primo falò, aveva deciso di trascorrere un weekend fuori con Alessia.

Giulia, però, era già talmente infuriata che tale informazione non ha modificato in maniera particolare il suo stato. Ha semplicemente ribadito a Filippo la volontà di avere un confronto con Mirco, altrimenti avrebbe comunque lasciato il programma.

La fidanzata ha quindi chiesto a Bisciglia di raggiungere il giovane e la single per comunicare a lui il suo ultimatum. Il conduttore, così, è partito con la barca verso il luogo in cui i due stavano trascorrendo l’esterna e ha consegnato il messaggio.

Mirco, rimasto spiazzato, non ha potuto che interrompere il weekend per riflettere sulla decisione da prendere. Nel mentre, però, non si è voluto separare da Alessia, la quale si è rivelata particolarmente coinvolta. Lo stesso fidanzato ha dichiarato di essere rimasto molto colpito da lei. Come andrà il falò con Giulia?