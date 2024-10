Giulia di Temptation Island ha voluto il falò di confronto anticipato a Mirco per la seconda volta e ha scoperto così che il fidanzato era fuori per un weekend con la single Alessia. A quel punto ha chiesto a Filippo di andare a recuperarlo per chiudere la questione una volta per tutte.

Giulia di Temptation Island vuole il falò e manda Filippo a recuperare il fidanzato in uscita con Alessia

La seconda parte della quinta puntata di Temptation Island si è quasi interamente concentrata sulla coppia formata da Mirco e Giulia. Quest’ultima ha già mostrato diverse volte segni di insofferenza nei confronti del fidanzato e questa sera è arrivata al limite, tanto da decidere di chiedere il falò di confronto anticipato.

Quando Filippo si presenta nel villaggio dei fidanzati, però, si trova davanti un rifiuto. Mirco, infatti, dichiara di voler continuare il suo percorso. Per una volta vuole mettersi al primo posto. Giulia, dopo aver riflettuto, decide di lasciargli ancora del tempo, ma viene investita da un video dietro l’altro nel pinnettu.

Nelle clip trova un Mirco sempre più vicino alla single Alessia, con la quale trascorre anche un’intera nottata insieme sulla spiaggia, in atteggiamenti molto affettuosi. Quello che, però, Giulia non sa è che nel frattempo il suo fidanzato, dopo aver rifiutato il falò, ha lasciato il villaggio con la tentatrice per trascorrere insieme un weekend.

Terminati i video per lei nel pinnettu, Giulia disgustata, richiama Filippo e nell’attesa ha un duro sfogo con le altre fidanzate. È furibonda nei confronti di Mirco ed inizia a tirare fuori questioni molto personali che li riguardano, nel tentativo di screditarlo ulteriormente per la rabbia montata in lei. Si rivolge addirittura alla madre del fidanzato:

“Va bene così, va bene che l’ha visto anche la sua mammina, che io mi devo trovare uno con i soldi mi dice. […] Che persona di m***a che è, da un pero non nasce un melo, falso! […] In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché con questo non esci di casa, non vuole spendere un euro.“

Una volta raggiunta dal conduttore, la ragazza richiede un secondo falò di confronto a cui non intende assolutamente rinunciare. A quel punto, però, viene a sapere da Filippo che Mirco non si trova nel villaggio dei fidanzato, poiché ha scelto di trascorrere un weekend fuori con Alessia.

Giulia non ha dubbi: vuole vederlo subito, a costo di raggiungerlo personalmente e trascinarlo al falò per i capelli. Chiede, dunque, al conduttore di andare da lui per comunicargli la sua decisione definitiva. Filippo, così, parte per mare in direzione Mirco.