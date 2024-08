Andiamo a scoprire chi è la terza coppia che prenderà parte a Temptation Island 2024. Loro sono Mirco e Giulia e senza dubbio stanno già facendo discutere il web. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro, dall’età, alla vita privata, a dove seguirli sui social e su Instagram.

Chi sono Mirco e Giulia

Nome e Cognome: Mirco e Giulia

Data di nascita: Non sappiamo la data di nascita di Mirco, Giulia è nata nel 1994

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: Non sappiamo l’età di Mirco, Giulia ha 30 anni

Tatuaggi: non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: Al momento non conosciamo i loro profili Instagram

Mirco e Giulia età e biografia

Andiamo a scoprire qualcosa sulla biografia di Mirco e Giulia di Temptation Island 2024 e vediamo dove sono nati e quanti anni hanno. Attualmente non sappiamo il luogo e la data nascita della coppia. Sappiamo però che Giulia è del 1994 e che la sua età è dunque di 30 anni.

Sconosciute anche le informazioni circa l’altezza e il peso dei due protagonisti del reality show di Canale 5.

Ma che lavoro fanno Mirco e Giulia di Temptation Island? A oggi la coppia non ha fornito tali informazioni.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla loro vita privata.

Vita privata

I fan di Temptation Island sono curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata di Mirco e Giulia.

La coppia è fidanzata da ben 9 anni e da 3 anni i due convivono insieme

Ciò nonostante attualmente tra loro sembrerebbero esserci alcuni problemi.

Ciò ha spinto Giulia a scrivere alla redazione di Temptation Island.

Dove seguire Mirco e Giulia di Temptation Island 2024: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Mirco e Giulia sui social?

Attualmente non conosciamo i cognomi dei due protagonisti di Temptation Island e di conseguenza non si può ancora risalire ai loro profili Instagram.

Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più merito.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo in merito all’arrivo della coppia all’interno del reality show in onda su Canale 5.

Mirco e Giulia a Temptation Island 2024

Su Canale 5 sta per debuttare Temptation Island 2024 e come al solito anche stavolta ne vedremo di belle. La terza coppia che partirà per un viaggio nei sentimenti è proprio quella formata da Mirco e Giulia. A scrivere alla redazione del reality show è lei, e nella clip di presentazione afferma:

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno, da quando siamo venuti a stare nella casa nuova, le cose sono un po’ cambiate. Questo rapporto si è spento, non mi sento più apprezzata e valorizzata”.

Ma non è finita qui. Giulia rivela anche che Mirco, a seguito di vari litigi, l’ha anche mandata via di casa e a riguardo ha dichiarato:

“Ci sono stati dei litigi nell’ultimo anno e lui mi ha addirittura mandata via di casa. Sono stata via anche recentemente una settimana e lui non mi ha mai cercata. Sono sempre io che torno qui a casa sua”.

Non è mancata la replica di Mirco, che facendo eco alle parole della fidanzata aggiunge: “Sono consapevole che questa relazione non può andare avanti in questo modo”.

Ma chi sono le altre coppie di Temptation Island 2024?

Le coppie di Temptation Island 2024

Anche stavolta alla conduzione del reality show troveremo Filippo Bisciglia, che seguirà le coppie passo dopo passo nel loro percorso a Temptation Island.

Il percorso di Mirco e Giulia a Temptation Island 2024

Cosa accadrà durante il percorso di Mirco e Giulia a Temptation Island 2024? Non resta che attendere per scoprirlo.

