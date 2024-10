In queste ore sui social è scoppiato il defollow gate. Secondo qualche malizioso utente infatti Alfonso Signorini avrebbe smesso di seguire Beatrice Luzzi sui social dopo quanto accaduto ieri sera in diretta. Ecco però qual è la verità.

La verità su Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi

Solo ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, come al solito con la conduzione di Alfonso Signorini. Nel corso della diretta tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo a lungo discutere gli utenti sui social. Tutto è iniziato quando il presentatore del reality show ha fatto una battuta su Beatrice Luzzi, facendo riferimento a quando accaduto lo scorso anno all’interno della casa tra lei e Giuseppe Garibaldi. A quel punto la celebre opinionista ha sbottato e il momento ha diviso il web. Qualcosa però dopo la puntata ha dato il via a un’assurda polemica.

Alcuni fan hanno infatti notato che proprio Signorini non segue la Luzzi su Instagram. Diversi maliziosi utenti hanno dunque insinuato che Alfonso abbia defollowato Beatrice a seguito di quanto accaduto ieri sera in diretta e ovviamente se ne stanno dicendo di ogni nelle ultime ore. Ma qual è la verità e cosa è accaduto davvero? Adesso ve lo sveliamo noi.

Nonostante il pensiero di alcune malelingue, Alfonso Signorini non ha mai seguito Beatrice Luzzi su Instagram. Di conseguenza il conduttore non ha mai defollowato l’opinionista, con la quale ha un bellissimo legame. Nel corso degli ultimi mesi infatti i due hanno avuto modo di frequentarsi anche lontani dalle telecamere, dando prova di aver stretto una grande amicizia.

Non a caso del resto Signorini ha scelto proprio la Luzzi per affiancarlo in questa nuova edizione del Grande Fratello e di certo tra loro a oggi non c’è alcun tipo di tensione.