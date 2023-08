NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Nessun cambiamento per Gabriela e Giuseppe e anche per Isabella e Manu dopo Temptation Island con progetti futuri

Temptation Island un mese dopo: i percorsi di Gabriela e Giuseppe e di Isabella e Manu

Da questa edizione di Temptation Island sia Gabriela e Giuseppe che Isabella e Manu sono usciti insieme dal programma. I primi hanno avuto due confronti prima di prendere questa decisione. Partiamo infatti proprio da loro.

Anche se all’inizio erano usciti separati dopo quanto successo dentro ai villaggi, poi si erano rivisti e avevano scelto di stare insieme perché innamoratissimi ancora. Questo amore è confermato anche un mese dopo la fine del programma. Tra loro la situazione sta cambiando e stanno proprio crescendo nel rapporto. Comunque Giuseppe ha confermato le promesse fatte e cioè che tra due anni ha intenzione di sposarla e creare una famiglia.

“Sono più sicura di me” Gabriela e Giuseppe si raccontano dopo #TemptationIsland! pic.twitter.com/vfMVSukrIi — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Anche Isabella e Manu sono ancora una coppia. Tornati a casa hanno parlato molto e hanno cercato di capire quali sono le loro problematiche, ma comunque si amano e hanno dei progetti importanti per il futuro. Devono solo capire il percorso migliore per loro da intraprendere. Sono giovani e hanno tutto il tempo per farlo.

Isabella e Manu un mese dopo #TemptationIsland… pic.twitter.com/x5tsya3VtE — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Filippo Bisciglia ha augurato loro il meglio e che possano capirsi e crescere insieme.