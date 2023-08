Mirko e Perla, cosa è successo tra loro dopo Temptation Island

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Perla e Mirko confermano la scelta di Temptation Island

Cosa è successo alle coppie di Temptation Island circa un mese dopo la fine del loro percorso? Partiamo da Mirko e Perla usciti separati dal programma dopo che tra loro a distanza è successo di tutti. Tra l’altro hanno deciso di frequentare i rispettivi tentatori: Greta e Igor.

Un po’ di tempo dopo i due hanno incontrato Filippo Bisciglia. Partiamo da Mirko che ha detto di essersi accorto che la fidanzata lo soffocava. Hanno avuto modi di risentirsi per telfono, ma non c’è stato nessun confronto faccia a faccia. Comunque lui ha scelto di continuare con Greta e sono felicissimi. Sì i due stanno insieme e si sono anche fatti un tatuaggio insieme con una frase molto importante. E hanno detto di essere davvero molto innamorati, hanno anche conosciuto le rispettive famiglie.

E per quanto riguarda Perla. Anche lei è arrivata di fronte e Filippo e ha raccontato la sua verità, che avrebbe voluto un confronto per una questione di rispetto. Comunque ha detto di essere uscita da Temptation Island sentendosi più forte e sicura di sé. E il single Igor? Loro si sentono tutti i giorni e si stanno conoscendo meglio. Non si possono definire una vera e proprio coppia, ma la conoscenza va molto bene e si piaggiono anche caratterialmente.

Ecco come sta proseguendo tra Perla e Igor al di fuori del programma… #TemptationIsland pic.twitter.com/5BsLPRoSzx — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Entrambi hanno detto che vogliono continuare la frequentazione con la speranza che sfoci in qualcosa di più duraturo. Insomma i due sembrano felici adesso con le loro rispettive conoscenze.