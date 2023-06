NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Temptation Island

Una coppia sta già per lasciare Temptation Island

È ufficialmente iniziata la nuova edizione di Temptation Island, e già nel corso della prima puntata non sono mancate tante emozioni. Tuttavia ad attirare l’attenzione del web è stata la coppia formata da Isabella e Manu. I due stanno insieme da tre anni e mezzo e a scrivere al programma è stato lui. Da qualche tempo infatti ci sono alcuni problemi tra Isabella e il suo fidanzato, in particolare per via dei loro diversi background. Entrambi infatti vengono da contesti sociali differenti, e i due non sembrerebbero trovare punti di incontro.

Entrato nel villaggio dei fidanzati così proprio Manu ha iniziato a sfogarsi, e ha raccontato quello che sarebbe accaduto con Isabella. Il giovane protagonista del reality show ha dunque parlato dei loro diversi stili di vita, tuttavia le sue parole non sembrerebbero essere piaciute a Isabella. Quest’ultima infatti è anche scoppiata in lacrime, e a quel punto ha preso una decisione che sta già facendo discutere.

Isabella infatti ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato a Manu, per avere un faccia a faccia col suo fidanzato. Filippo Bisciglia così ha raggiunto il villaggio dei fidanzati di Temptation Island, per comunicare al ragazzo la scelta della sua compagna.

Tuttavia solo nel corso della seconda puntata del reality show, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 3 luglio, scopriremo se Manu avrà accettato di incontrare Isabella. La coppia dunque la prossima settimana potrebbe già lasciare il programma e in molti si chiedono cosa accadrà tra loro.