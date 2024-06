NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Temptation Island

In queste ore sono spuntate in rete le prime segnalazioni su una coppia protagonista della nuova edizione di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island non è ancora ufficialmente partita ma in queste ore in rete sono già emerse le prime segnalazioni su una delle coppie protagoniste del reality.

Le segnalazioni su una coppia di Temptation Island

Manca ormai sempre meno alla partenza della nuova edizione di Temptation Island, attesissima da tutto il pubblico. Attualmente non abbiamo ancora la data ufficiale della prima puntata, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più in merito. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni i social del reality show hanno iniziato a svelare le prime due coppie protagoniste della trasmissione e ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati senza dubbio Jenny e Tony.

I due sono fidanzati da maggio del 2019. A scrivere al programma è stata proprio Jenny, che ha raccontato come il suo compagno non le permetta di vivere la sua vita, mentre lui è sempre circondato da tantissime donne per via del suo lavoro di dj. Ma non solo. Jenny ha anche ammesso di aver letto alcune chat di Tony con un’altra donna, nelle quali lui avrebbe fatto apprezzamenti fisici spinti.

Di certo i due hanno già attirato l’attenzione e in queste ore si sta molto parlando di loro. In rete infatti sono già spuntate alcune segnalazioni sulla coppia di Temptation Island che non sono passate inosservate. A riportarle è Deianira Marzano, che ha ricevuto diversi messaggi da parte delle sue follower. Stando a quanto si legge infatti pare che Tony sia un vero farfallone, al punto che scriverebbe a diverse ragazze. Ma non solo. Sembrerebbe anche che un anno fa i due si siano lasciati per un periodo, a causa di alcune incomprensioni.

Poco fa come se non bastasse Deianira ha riportato un’ennesima segnalazione sulla coppia. Stando a quanto si legge pare che Jenny in passato sia anche arrivata a Uomini e Donne come corteggiatrice, venendo però immediatamente eliminata.

Insomma senza dubbio questa potrebbe essere una delle coppie più scoppiettanti della nuova edizione di Temptation Island e di certo ce ne faranno vedere di belle.