Nel corso di un’intervista in radio Gabriela Chieffo ha lanciato alcune stoccate agli ultimi concorrenti di Temptation Island. Ecco che cosa ha rivelato su Lino Giuliano e Martina De Ioannon.

Le stoccate di Gabriela Chieffo

In queste ultime ore Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island 10 ha rilasciato un’intervista in Radio nel programma di Giada De Miceli “Non succederà più“. Ha trattato vari argomenti, come per esempio la sua relazione con Giuseppe Ferrara che prosegue a gonfie vele, riconfermando che presto convoleranno a nozze.

Poi però si è lasciata andare ad alcuni commenti sugli ultimi protagonisti della più recente edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Partendo da Raul Dumitras e Martina De Ioannon ha affermato che a lei l’ex fidanzata non è mai piaciuta:

“Martina la vedo impostata. Dai suoi atteggiamenti sapeva da tempo di non amare più Raul. Ha fatto il programma per hype, la vedo molto attiva sui social. […] Non ho visto lacrime quando ha lasciato Raul ma solo quando ha lasciato il villaggio. A parer mio non ha giustificazioni”.

E che cosa pensa Gabriela Chieffo di Lino Guanciale? L’ex volto di Temptation Island si è schierata dalla parte di Alessia Pascarella dicendo di essere “sconvolta” per il comportamento del suo ex compagno:

“Te ne vai a dormire con una tentatrice il giorno dopo come se niente fosse? Impensabile. Se fossi stata la tentatrice gli avrei detto di no. Io ho pianto per Alessia, mi sono immedesimata in lei. Lei è stata coraggiosa a scegliere se stessa e le consiglio di viversi e amarsi. Non deve cercare di tornare con Lino”.

Insomma, Gabriela Chieffo ha sicuramente delle opinioni forti in merito a tutti i protagonisti di Temptation Island. La chiacchierata poi è proseguita affermando che ha trovato molto simpatico Tony e si è sentita vicina anche a Sira per la sua storia sulla perdita di peso.