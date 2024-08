L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che il padre ha rischiato di affogare in piscina ma il fidanzato lo ha salvato

In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha raccontato degli attimi di paura che ha provato nel vedere che il padre che stava per affogare in piscina. Per fortuna il suo promesso sposo se n’è accorto e lo ha salvato. Ecco tutta la storia.

Il racconto di Teresa Langella di Uomini e Donne

Teresa Langella la conosciamo tutti come storica tronista di Uomini e Donne, infatti ha cominciato il suo percorso nel dating show a 18 anni come corteggiatrice di Leonardo Greco. Un anno dopo torna per cercare di conquistare Andrea Angelini e nel 2018 ottiene appunto il posto da tronista.

In questa occasione si fidanza con Andrea Del Corso, con il quale è impegnata ancora oggi e infatti molto presto convoleranno a nozze. In queste ore, ad ogni modo, Teresa ha raccontato di un fatto molto spaventoso accaduto al padre mentre si trovava in piscina con tutta la famiglia.

LEGGI ANCHE: Un’ex protagonista di Temptation Island lancia delle stoccate a Martina e Lino: “Mai piaciuti, ero sconvolta”

Lei e le altre donne lì presenti non si sono accorte di nulla, ma per fortuna Andrea ha prestato attenzione e si è accorto che il padre era affondato in acqua senza riuscire a risalire:

“Vi devo raccontare. Papà si era addormentato sul materassino in piscina. Praticamente lui era su quello rosso e noi non ci siamo accorti di niente. Né io, né mia mamma e nemmeno le mie zie.

Andrea vede che all’improvviso papà cade giù, affonda e non torno più su. Si fionda in piscina, tre metri e mezzo di profondità. Lo riporta su, tutti lo guardiamo e non capiamo cos’è successo. Comunque sembrava davvero un film. Niente, Andrea oggi ha salvato papà”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e il futuro marito Andrea Del Corso è stato un vero e proprio eroe, come ha lasciato intendere anche l’ex tronista di Uomini e Donne.