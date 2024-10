Chi sono Jacopo e Gaia i due gemelli di 23 anni che hanno partecipato a Casa a prima vista con un budget di oltre 1 milione di euro? Andiamo a conoscere questi due giovani studenti che hanno fatto molto scalpore sui social per la loro richiesta e disponbilità economica.

Chi sono Jacopo e Gaia di Casa a prima vista

Ha fatto molto scalpore la puntata di Casa a prima vista andata in onda lunedì 7 ottobre su Real Time. Ai tre agenti immobiliari di Roma, infatti, è arrivato il video da parte di due ragazzi molto giovani (hanno 23 anni) in cerca di un attico nel quartiere Parioli. E il budget ha colpito ancora di più della richiesta dell’appartamento. Infatti Jacopo e Gaia (questi i loro nomi) avevano una disponibilità economica per l’acquisto di 1,3 milioni di euro.

I social sono letteralmente impazziti per questi due ragazzi giovanissimi e ancora studenti che sono andati alla ricerca di una casa in uno dei quartieri più ricchi di Roma e soprattutto con un budget altissimo. “Ma di chi sono figli?” hanno iniziato a chiedersi alcuni utenti. E non è passato inosservato nemmeno l’atteggiamento a volte poco felice che aveva lei quando venivano mostrati gli appartamenti. Infatti Gaia si è dimostrata da subito una ragazza molto esigente. Anche il fratello lo era sicuramente, ma forse un po’ più accomodante su certe questioni.

Ma chi sono Jacopo e Gaia di Casa a prima vista? E come fanno ad avere tutti quei soldi? Iniziamo col dire che il budget lo hanno ricevuto dai genitori, come loro stessi hanno detto nel corso della puntata del noto programma. Ma adesso conosciamoli un po’ meglio. Jacopo studia Giurisprudenza, il suo sogno è diventare avvocato o magistrato. Gaia, invece, vorrebbe seguire le orme del padre, che è team manager nel motociclismo. Attualmente vivono a Frosinone, ma appunto cercano un alloggio di un certo tipo a Roma. Come specificato, il padre è un noto team manager di motociclismo, ma non sappiamo il suo nome. Però da qui si capisce l’enorme disponibilità economica.

Alla fine Jacopo e Gaia hanno scelto la proposta di Nadia, anche se non completamente soddisfatti. C’è da dire che la scelta fatta non significa per forza vendita. Infatti gli acquirenti di Casa a prima vista possono scegliere di non acquistare la casa scelta. Però possono continuare a vedere altre case con l’agente che hanno scelto.