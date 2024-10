Le Non è la Rai hanno inciuciato, come loro solito nella notte, avanzando l’ipotesi che tra Amanda e Javier potrebbe esserci dell’interesse

Nella notte, le Non è la Rai si sono riunite in camera da letto e, analizzando la casa del Grande Fratello, hanno suggerito un nuovo interesse tra due insospettabili: Amanda e Javier.

Le Non è la Rai sono convinte che tra Amanda e Javier ci sia dell’interesse

Javier non ha fatto in tempo a smarcarsi dal quadrilatero con Shaila, Lorenzo ed Helena che è subito stato lanciato dalle Non è la Rai in una nuova potenziale dinamica.

Ieri notte, mentre la maggior parte della casa del Grande Fratello si intratteneva in salotto giocando a Lupus in fabula, Eleonora, Ilaria e Pamela si sono ritirate in stanza e si sono messe a chiacchierare.

Analizzando le dinamiche tra i coinquilini, il trio ha messo in evidenza alcuni interazioni che forse a qualcuno erano sfuggite.

LEGGI ANCHE: Helena Prestes, alcuni gieffini le sparlano dietro ma lei sente tutto

Secondo le Non è la Rai, infatti, Amanda, entrata un po’ più in scena dopo l’ultima puntata, avrebbe un interesse nei confronti di Javier e addirittura quest’ultimo non sarebbe immune al suo fascino:

“Domani voglio farle la battuta ad Amanda, perché lei con me si lascia andare. Domani mentre mangiamo glielo voglio dire, che tanto già la reazione… A volte la reazione ti inganna perché tu non ti aspetti che io sto per farti quella domanda. […] Lei è più svenevole con Javier, a lei piace Javier e mi sa che poi piace pure a lui. L’altra sera qualcuno ha fatto un apprezzamento a lei, lui stava là, io stavo là, e poi ha detto ‘Beh ma io gliel’ho sempre detto che è una donna affascinante’. L’ho sentito con le mie orecchie.“

Queste le parole di Pamela, la quale, insieme ad Ilaria, si è detta curiosa di come potrebbe evolversi la situazione, dal momento che se qualcosa dovesse davvero concretizzarsi, si sposterebbero gli equilibri della casa.

Nuova dinamica.

Pamela: Amanda sta seducendo Javier, e lui lo vedo che sta al gioco. A lei piace Javier. Ma anche Javier piace lei.



Io pensavo si fosse sbagliata chiamando, chessò, Mariavittoria Amanda, invece mi sà che intendeva proprio Amanda.😆#GrandeFratello pic.twitter.com/pRHxxXR6I3 — Violett926 (@violett926) October 9, 2024

Il web, però, sempre attento alla diretta, nutre qualche perplessità su questo inciucio notturno delle Non è la Rai. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe semplicemente dell’ennesimo tentativo di avere una clip in puntata. Voi cosa credete?