Un locale organizza un raduno in spiaggia per seguire l’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island

In occasione della messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, un locale ha organizzato un raduno in spiaggia con tanto di maxi schermo per seguire l’appuntamento finale con il reality show di Canale 5.

I fan seguono l’ultima puntata di Temptation Island in spiaggia

Quella di quest’anno è stata senza dubbio un’edizione particolarmente fortunata di Temptation Island. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia e targato Maria De Filippi ha infatti registrato ascolti da capogiro, confermandosi essere uno dei prodotti più seguiti di Mediaset. I vertici dell’azienda così hanno deciso di puntare ancora sul programma, che a settembre dunque tornerà con una nuova edizione, già attesissima dal grande pubblico. In queste ore nel mente su WittyTv abbiamo scoperto cosa è accaduto un mese dopo la fine delle registrazione alle coppie protagoniste della trasmissione e ovviamente non sono mancati i colpi di scena.

Nel frattempo sui social è diventato virale un filmato che sta facendo discutere il web. In occasione della messa in onda dell’ultima puntata di questa edizione, un locale ha deciso di organizzare un raduno in spiaggia con tanto di maxi schermo. Decine di persone sono così accorse per seguire l’appuntamento finale del programma e naturalmente i video della serata non sono passati inosservati.

LEGGI ANCHE: Lino Giuliano posta un video frecciata ad Alessia e cita Maika

Nel mentre in queste ore, per celebrare la fine di questa emozionante edizione di Temptation Island, proprio Filippo Bisciglia ha scritto una commovente dedica sui suoi profili social ai telespettatori e alla stessa Maria De Filippi. Queste le dichiarazioni del conduttore in merito, che hanno emozionato tutto il pubblico:

“La mia con voi e con Temptation Island è una ‘storia d’amore’ cresciuta in mezzo a tante storie d’amore. Infinitamente grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary, sei l’esempio perfetto per tutti noi. Vi voglio bene”.