Nelle ultime ore anche Lino Giuliano ha fatto ritorno sui social e ha così postato un video frecciata alla sua ex Alessia Pascarella. L’ex volto di Temptation Island in più ha citato anche l’ex tentatrice Maika.

Il video di Lino Giuliano non passa inosservato

Nonostante Temptation Island sia giunto al termine, in queste ore si sta ancora molto parlando dei protagonisti del reality show. In particolare a far discutere il web sono Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che con il loro viaggio nei sentimenti hanno appassionato il pubblico. Le cose tra i due tuttavia come sappiamo non sono terminate nel migliore dei modi e a oggi la coppia si è ufficialmente separata. Nel corso dell’intervista rilasciata a WittyTv un mese dopo la fine del programma infatti Lino e Alessia hanno confermato la decisione presa al falò e sembrerebbero aver messo un punto alla loro storia.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Come forse in molti ricorderanno, all’interno del villaggio dei fidanzati proprio Giuliano si era vantato con la single Maika di avere una moto. La Pascarella tuttavia, dopo aver visto il filmato, ha smentito le parole del suo ex fidanzato, affermando come in realtà non ci sia alcuna motocicletta.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, un locale organizza un raduno in spiaggia per seguire l’ultima puntata

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island così Lino Giuliano ha fatto ritorno sui social e ha condiviso sui suoi profili un video che per i più è sembrato essere una frecciata ad Alessia Pascarella. L’ex volto di Temptation Island si è infatti mostrato in sella a una moto e, citando anche l’ex tentatrice Maika, ha affermato: “Per tutti quelli che stanno dicendo che non ho la motocicletta…Maika ti sto venendo a prendere”.

Il filmato ovviamente ha in breve fatto il giro dei social e non sono mancati i commenti degli utenti. In queste ore come se non bastasse è giunta voce che Lino e Alessia si starebbero risentendo dopo il reality show. Che la Pascarella stia valutando l’ipotesi di dare un’altra chance a Giuliano?