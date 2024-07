Ieri sera su Canale 5 si è conclusa la nuova fortunata edizione di Temptation Island. Anche l’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti da capogiro e il programma si è confermato nuovamente essere una delle punte di diamante Mediaset.

Ascolti stellari per Temptation Island

Ieri sera su Canale 5 si è conclusa una delle edizioni di Temptation Island più fortunate di sempre. Sappiamo bene che da anni il reality show targato Maria De Filippi è una garanzia per Mediaset e stagione dopo stagione riesce sempre a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Anche quest’anno le aspettative non solo state deluse e ancora una volta il programma ha ottenuto un successo stellare, registrando ascolti da capogiro.

Proprio nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ai falò di confronto delle coppie ancora in gara. Il pubblico ha dunque scoperto come è terminato il viaggio nei sentimenti dei protagonisti e ovviamente non sono mancati i colpi di scena, le emozioni e anche qualche lacrima. Poco fa nel mentre sono stati rilasciati gli ascolti della serata e come era prevedibile il reality show ha sbaragliato la concorrenza.

Ma quanto ha registrato dunque l’ultima puntata di Temptation Island? Scopriamolo. Il capitolo finale di questa edizione è stato seguito da ben 3.722.000 spettatori, con uno share pari al 31.8%. Per l’ennesima volta il programma condotto da Filippo Bisciglia si conferma essere uno dei diamanti di punta Mediaset. Il pubblico nel mentre attende già con ansia la prossima stagione, che arriverà su Canale 5 a settembre.

In queste ore intanto proprio il presentatore ha scritto sui social una bellissima dedica non solo ai fan della trasmissione, ma anche a Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La mia con voi e con Temptation Island è una ‘storia d’amore’ cresciuta in mezzo a tante storie d’amore. Infinitamente grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary, sei l’esempio perfetto per tutti noi. Vi voglio bene”.