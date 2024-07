Poco prima del falò finale a Temptation Island, Martina vede Raul in lacrime e non manca la sua reazione commossa

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, Martina ha visto un video del fidanzato Raul, che è scoppiato in lacrime. Non è mancata così la sua reazione.

La reazione di Martina a Temptation Island

Non mancano le emozioni stasera a Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata infatti stiamo assistendo ai falò di confronto finali e scopriremo come termineranno i percorsi delle coppie ancora in gara. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Raul e Martina, che hanno appassionato il pubblico con il loro viaggio nei sentimenti. Come sappiamo la coppia in queste settimane ha vissuto alti e bassi. Proprio la De Ioannon si è infatti avvicinata al single Carlo e i video hanno acceso la gelosia di Dumitras.

Poche ore prima del falò finale a Temptation Island però è accaduto qualcosa di inaspettato. Raul infatti è scoppiato in lacrime e ha speso bellissime parole per la sua storia con Martina. Quest’ultima così nel pinnettu ha assistito al momento e a quel punto non è mancata la sua forte reazione. La De Ioannon a sua volta non è riuscita a trattenere la commozione e a quel punto ha affermato:

“Mi spezza il cuore. Io non voglio vederlo così. Mi sento in colpa. Questa cosa mi risposta su di noi. Noi facciamo sempre così quando ci feriamo. Io adesso a vederlo così ho il cuore a pezzi. Abbiamo due concezioni di relazione diversa. Se n’è reso conto anche lui”.

Ma come terminerà il percorso di Raul e Martina? I due lasceranno Temptation Island insieme o separati?