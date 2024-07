Un nuovo video di Martina e Carlo hanno portato Raul a scoppiare in lacrime disperato per ciò che sta accadendo

Momento complicato per Raul che è passato dalla rabbia al pianto. Dopo il pinnettu che l’ha fatto accendere, ciò che ha visto al falò lo ha fatto disperare. Infatti è scoppiato a piangere di fronte a Filippo Bisciglia e si è sfogato una volta tornato nel villaggio. Ecco cosa è successo.

Pianto a dirotto per Raul a Temptation Island dopo un video di Martina

Per Raul la quinta puntata di Temptation Island è stata davvero piena di colpi di scena. Vi abbiamo raccontato di come lui abbia sbroccato a un certo punto dopo la visione di ben due pinnettu. La vicinanza di Martina a Carlo ha scatenato in lui una forte reazione, infatti si è infuriato e ha lanciato due sedie. Nel farlo si è anche ferito.

Ma i problemi per lui non sono finiti perché poi è arrivato il momento del falò insieme agli altri fidanzati. E ovviamente c’era un nuovo video sulla fidanzata e il tentatore. In questo video, oltre alla solita vicinanza, Martina ammette che si sarebbe approcciata a Carlo anche fuori dal contesto di Temptation Island.

Se prima abbiamo visto rabbia come reazione, questa volta è stato l’esatto opposto. Raul infatti è scoppiato a piangere e si è sfogato con Filippo Bisciglia dicendo che lui non vuole portare pepe nella relazione con gelosie varie, perché in una storia porta rispetto.

Una volta tornati tutti i fidanzati nel villaggio, il pianto è stato più forte e si è sfogato tantissimo. Ha parlato di “consapevolezza”, del fatto che faccia molto male la consapevolezza di certe cose.