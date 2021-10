Nunzia Sansone e Flavio Zerella di Temptation Island sono genitori

Nelle ultime ore Flavio Zerella ha annunciato al web di essere diventato papà dopo che la compagna Nunzia Sansone ha dato alla luce il loro primo bambino. Si tratta di una femmina che hanno deciso di chiamare Dea. Il protagonista di Temptation Island stesso ha dato l’annuncio sul proprio profilo Instagram scrivendo: “Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi amo, Nunzia Sansone. Dea Zerella“. Tantissimi gli auguri sotto al post da parte di personaggi noti, come per esempio Deianira Marzano, Sabrina Martinengo, Pietro Tartaglione, Speranza Capasso e tanti altri.

Ricordiamo che Nunzia e Flavio hanno entrambi partecipato alla trasmissione di Canale 5 citata poc’anzi ma in due edizioni diverse. Lei, infatti, è stata concorrente nella sesta con l’allora fidanzato Arcangelo Bianco. Lui, invece, ha preso parte alla terza stagione con l’ex compagna Roberta Mercurio, diventata anche lei madre poco tempo fa. Le strade di Nunzia e Flavio, poi, si sono incrociate circa un anno e mezzo fa. Inizialmente avevano optato per tenere segreta la relazione e mantenere la loro privacy.

Adesso, però, hanno trovato abbastanza felicità e stabilità da condividere la loro gioia con il mondo intero. In un primo momento, infatti, le prove di una loro frequentazione e relazione hanno cominciato ad apparire nel 2020 in seguito ad alcune foto scattate dai paparazzi. Si sono mostrati sempre più vicini fino a che, in molti sul web, hanno iniziato a raccogliere indizi sui social. Attualmente i due volti di Temptation Island non sono ancora sposati, ma come riporta anche Isa e Chia, Flavio in occasione dell’annuncio della gravidanza, le aveva chiesto la mano e Nunzia aveva risposto di sì.

Nunzia e Flavio si sposano?

Già nell’estate dello scorso anno Nunzia Sansone aveva parlato di un possibile matrimonio e aveva rivelato che era già nei progetti:

Se ho in progetto di sposarmi? Mi avete sempre apprezzata per la mia sincerità, vi risponderò senza filtri. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale, per voi sembrerà assurdo ma ad oggi posso dirvi che di progetti ne abbiamo tanti, compreso quello di sposarci. Se vorremmo anche dei figli? Si certo. Adoro i bambini. Credo sia il desiderio di tutte noi ragazze. Vorrei un maschietto e una femminuccia.

All’epoca l’ex partecipante di Temptation Island aveva anche appena conosciuti i genitori di Flavio Zerella e viceversa: “Flavio fa parte della mia famiglia. Ormai adorano più lui che me. Ho avuto anche il piacere di conoscere i genitori di Flavio. Persone stupende, dolcissime, veramente speciali, unici“. Non dobbiamo fare altro, ora, che aspettare l’effettiva data del matrimonio. Sicuramente aspetteranno un po’ di tempo per godersi i bei momenti con la nuova arrivata e poi ci penseranno.

