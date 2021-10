1 Le parole di Rudy Zerbi

Non sono state giornate facili per i ragazzi di Amici 21, e come se non bastasse nella puntata odierna proprio LDA si è beccato un rimprovero da Rudy Zerbi. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo gli allievi, dopo aver trascurato le faccende domestiche, sono stati ripresi dalla produzione. A quel punto gli autori hanno comunicato che come punizione due cantanti e due allievi sarebbero finiti in sfida. I ragazzi così hanno fatto delle votazioni anonime, nominando quelli che secondo loro hanno contribuito di meno alle pulizie della casetta. A risultare i più votati sono così stati Mattia e Christian per il ballo, e LDA e Luigi per il canto. I quattro nel corso della prossima puntata affronteranno dunque una sfida, che sarà valutata dai professori stessi.

Dopo aver appreso quanto accaduto, Rudy Zerbi ha inviato un messaggio proprio a LDA, che si è così beccato un rimprovero. Come se non bastasse l’insegnante ha punito ulteriormente il cantante, che dovrà così prepararsi alla sfida da solo, senza l’aiuto dei vocal coach. Queste le dichiarazioni di Zerbi in merito:

“Sono molto deluso dal tuo atteggiamento, perché ho saputo delle condizioni indecenti nelle quali vivete, dovute, come sostengono parte dei tuoi compagni, al fatto che tu e altri non fate quello che dovreste fare. Sono anche deluso, forse anche di più, dal fatto che mi viene detto che hai ben 13 infrazioni per l’uso del cellulare in momenti in cui non dovresti usarlo, e credo 5 ritardi alle lezioni che dovresti fare. Credo che prima di tutto dietro a un futuro grande artista ci debba essere un uomo che segua le regole, un uomo civile ed educato. […] Credo che tu debba affrontare la preparazione di questa sfida da solo, senza i vocal coach, nella speranza che tu colga quest’ultimo appello alla maturità e alla serietà “.

Ma come ha reagito LDA dopo il rimprovero ricevuto da Rudy Zerbi? Andiamo a scoprirlo.