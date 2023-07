Chi sono Mirko e Perla di Temptation Island? Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Chi è

Temptation Island 2023 va in onda a partire dal mese di giugno e accoglie ben sette coppie all’interno de cast. Tutte loro, entro la fine del programma, dovranno capire se uscire insieme oppure separati dopo il falò di confronto. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Mirko e Perla di Temptation Island 2023: età, biografia e Instagram.

Chi sono Mirko e Perla

Nome e Cognome: Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Data di nascita: Mirko (informazione non disponibile), Perla 1998

Luogo di Nascita: Mirko Rieti, Perla Salerno

Età: Perla 25 anni, Mirko (informazione non disponibile)

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: Perla ha almeno un tatuaggio

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Mirko e Perla età e biografia

Chi sono Mirko e Perla, concorrenti di Temptation Island 2023? Per quanto riguarda Mirko non abbiamo nessuna informazione. Sappiamo solo che viene da Rieti.

Perla, invece, è nata nel 1998 e ha un’età di 25 anni. Non conosciamo altezza o peso di nessuno dei due.

Anche sulla famiglia le informazioni scarseggiano e rimane un mistero chi siano i genitori oppure se abbiano fratelli e sorelle.

Passiamo alla vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Mirko e Perla prima di Temptation Island 2023, sappiamo che stanno insieme da cinque anni. I loro problemi, però, hanno avuto inizio da due anni.

Non abbiamo informazioni in merito alle loro relazioni precedenti. Non sappiamo chi sia stata la fidanzata di Mirko o il fidanzato di Perla. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Mirko e Perla: Instagram e social

Dove possiamo seguire Mirko e Perla in modo da non perderci nessuno sviluppo sulla loro relazione dopo Temptation Island?

Al momento non sappiamo se possiedano una pagina Facebook oppure dei profili Twitter o Instagram.

Anche se esistessero, però, fino alla fine del reality sarebbero tutti privati, in modo da non dare troppe anticipazioni sul loro futuro.

Che lavoro fanno Mirko e Perla di Temptation Island? Purtroppo, ad oggi, non abbiamo idea di quale sia il loro lavoro nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda la carriera televisiva di Mirko e Perla, invece, Temptation Island 2023 sembra essere la loro prima esperienza.

Passiamo, ora, a capire perché la coppia ha deciso di rivolgersi alla redazione della trasmissione…

Mirko e Perla a Temptation Island 2023

Mirko e Perla, concorrenti di Temptation Island 2023, stanno insieme da cinque anni e hanno qualche problema. A scrivere al programma, infatti, è stata proprio lei come rivela nel video di presentazione delle coppie:

“Ho scritto io al programma perché per amor suo mi sono trasferita a Rieti da Salerno. Nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato al lavoro, alla famiglia e agli amici, lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”.

Mirko si è giustificato affermando di aver provato a starle vicino per non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Questo, però, è stato del tutto inutile:

“Il problema è che vedo un muro, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta“.

Vedremo come se la caveranno Mirko e Perla all’interno di Temptation Island, in onda su Canale 5 e in replica su WittyTV. Andiamo avanti scoprendo tutte le coppie…

Il percorso di Mirko e Perla a Temptation Island

Mirko e la compagna cominciano il loro percorso a Temptation Island il 26 giugno 2023. Con loro parte il cammino anche di tutte le altre coppie di questa edizione.

Vedremo come se la caveranno nel corso delle varie puntate, che si potranno recuperare in streaming su WittyTV.