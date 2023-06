In molti apprezzano davvero tanto le musiche che compongono la colonna sonora di Temptation Island. La nuova edizione composta da VIP e NIP non fa certo eccezione. Ad ogni momento è associato il brano perfetto e i primi ad accorgersene, ovviamente, sono gli utenti del web. Proprio loro, quindi, si chiedono chi ci sia dietro alle scelte musicali.

Ebbene, lui si chiama Fabrizio Baglio e, nel 2019, si è raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Le sue parole le ha riportate anche il sito Fanpage. Inizialmente ha raccontato del suo entusiasmo dovuto al fatto di essere così tanto apprezzato. Inoltre, prosegue, parlando dei suoi gusti musicali. Ecco cosa ha riferito:

Fa molto piacere essere apprezzati per una cosa in cui noi tutti diamo il massimo. La scelta vera e propria dei brani viene eseguita in sinergia con il regista Andrea Vicario e con l’aiuto di Riccardo Felici, il mio assistente all’editing, in una prima fase osservando il materiale e relativi contenuti, per poi, di fatto, lasciarsi andare alle proprie sensazioni. È innegabile che alla base ci sia una conoscenza musicale molto vasta per generi e anni dovuta alla passione che ho da sempre per la musica, trasmessami sicuramente da mio padre che, sin da piccolo, non curante della mia età, mi faceva ascoltare da Dè Andre a Phil Collins. Andavo all’all’asilo ascoltando Don Raffaè.