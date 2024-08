Sta per tornare in onda Temptation Island e per questo è stato pubblicato il primo video della nuova edizione

Conclusa quella estiva, Temptation Island si prepara a raddioppare con una nuova edizione in onda a settembre. Manca ancora poco più di un mese alla messa in onda della prima puntata, ma è già stato reso noto il primo spot. Vediamolo e tutte le anticipazioni su ciò che ci aspetta.

Il primo spot della seconda edizione 2024 di Temptation Island

Alla fine di luglio è finita l’edizione 2024 di Temptation Island, ma per i fan è arrivata una grande sorpresa e cioè un raddoppio. Infatti a settembre andrà in onda una nuova edizione del reality dei sentimenti firmato Maria De Filippi.

Al timone della conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia, amatissimo e apprezzatissimo dal pubblico. Anche la location sarà la stessa e non cambierà assolutamente nulla nel format. Vedremo tutto quello che abbiamo visto fino a poche settimane fa con nuove coppie pronte a mettersi in gioco.

L’inizio della messa in onda ancora non è ufficiale. Pare che possa iniziare il 10 settembre o al massimo intorno alla metà del mese, come la maggior parte dei programmi Mediaset in prima serata. Quello che sappiamo quasi per certo è che andrà in onda il martedì. Ma nel frattempo è già uscito il primo spot TV della nuova edizione di Temptation Island. Ecco il video qui sotto:

Non vediamo ancora nessuna coppia, come ci potevamo aspettare. Ma su questo abbiamo qualche notizia. Infatti le registrazioni della nuova edizione partiranno verso la fine di agosto. A quel punto inizieranno quasi sicuramente gli spot con i video di presentazione delle coppie. I casting, tra l’altro, sono ancora aperti per chi volesse partecipare.

Parlando degli altri programmi di Maria De Filippi, le registrazioni di Uomini e donne sono fissate intorno al 28 e 29 agosto e scopriremo anche i nuovi tronisti. La messa in onda poi è per il 9 settembre. Per quanto riguarda Amici, invece, la prima puntata sarà domenica 15 settembre, quindi la registrazione avverrà pochi giorni prima.