1 Bacio tra una fidanzata e un single

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island che ci ha riservato non pochi colpi di scena. Dal falò di confronto immediato tra Floriana e Federico Rasa (i due sono usciti separati) al rapporto travagliato tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. E proprio su questi ultimi protagonisti del reality che arrivano delle anticipazioni di fuoco.

Durante queste puntate abbiamo sempre visto i due protagonisti di Temptation Island parlarsi male a vicenda, sottolineando le cose che non vanno, lanciandosi frecciatine al vetriolo. Accuse e cattiverie reciproche che lungo questo percorso stanno mettendo a repentaglio la loro storia d’amore. Anche il feeling che Manuela ha creato con il single Luciano non è ben visto da Stefano, il quale a sua volta ha approcciato a Federica. Ad aggravare la situazione è ciò che succederà nella quinta puntata. In base a quanto si apprende dal promo, infatti, ci sarà una vicinanza pericolosissima tra Manuela e il tentatore Luciano Punzo.

Stando al filmato (CHE POTETE VEDERE QUI) si vedono la fidanzata e il tentatore molto intimi, pronti a scambiarsi un bacio. Vi precisiamo che dal video non si vede l’atto vero e proprio, semplicemente il momento come nella foto qui sotto. A dare adito però al fatto che possa essere successo davvero sono le parole di Stefano, che sfogandosi con Alessio afferma: “Si è baciata con lui”, mentre tira un calcio.

Temptation Island – il bacio tra Manuela e Luciano

Che succederà ora? Questo bacio tra Manuela e il tentatore Luciano di sicuro metterà a serio rischio la relazione con Stefano. Sarà lui a chiedere il falò di confronto anticipato dopo questo gesto? Ancora è troppo presto per dirlo. Andiamo a vedere intanto quando saranno le ultime due puntate di Temptation Island e le news sulle coppie. Continua…