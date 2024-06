Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Grande Fratello

A quanto pare la produzione del Grande Fratello avrebbe contattato Albano per convincerlo a entrare nella Casa durante la prossima edizione del reality. Tutti i dettagli.

Albano al Grande Fratello?

Proseguono le indiscrezioni relative alla nuova edizione del Grande Fratello, nonostante la data di inizio sia ancora da definire. Sappiamo che il reality dovrebbe partire nel mese di settembre anche se il giorno non è al momento stato fissato con precisione. Tuttavia siamo a conoscenza di alcuni rumor in merito ai futuro presunti protagonisti.

In questi giorni si è vociferato di Luca Vezil, così come dell’attrice Vera Gemma e anche dell’ex tronista Brando Ephrikian si è candidato lanciando una sorta di appello al conduttore:

Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione.

Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente.

Amedeo Venza, inoltre, ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram che la produzione sarebbe in contatto con Albano. A quanto pare mancherebbe solo la firma ma, stando alle parole dell’esperto di gossip “il cachet è troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà“. Che sia vero oppure no non è dato saperlo perché queste contrattazioni non vengono mai esplicitate al pubblico.

Albano verso la nuova edizione del Grande Fratello?

Siamo certi che la prossima edizione del Grande Fratello sarà un successo, soprattutto per il fatto che riprenderà la formula dello scorso anno: all’interno della Casa vedremo concorrenti Vip e concorrenti non famosi. Chi saranno i volti che ci terranno compagnia per i prossimi mesi? Appuntamento tra poche settimane con l’annuncio.