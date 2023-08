NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Temptation Island

La replica di Francesca di Temptation Island

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati tra i protagonisti dell’ultima seguitissima edizione di Temptation Island. L’ex coppia ha partecipato al reality per cercare di salvare la relazione, in bilico dopo i ripetuti tradimenti di Manuel ai danni di Francesca, che l’ha sempre perdonato.

Il loro rapporto ha fatto molto discutere i fan di Temptation Island, specie quando lei durante il falò di confronto non si è risparmiata facendosi valere. Se qualcuno pensava che i due potessero tornare insieme, in realtà sembra proprio che Francesca Sorrentino abbia deciso di voltare pagina una volta per tutte. Niente più perdono da parte sua, almeno da quel che vediamo anche se qualcuno sembra ancora sperare in un ritorno di fiamma a differenza di altri.

Qualcuno facendo riferimento alla relazione con Manuel, ha definito il loro rapporto “malato”. Un utente fan di Temptation Island ha domandato a Francesca come mai non si sia mai accorta di nulla e perché sia caduta in una storia “tossica”. Sempre la persona non si spiega come Francesca dato il suo mestiere, non abbia troncato prima con l’ex. Ecco il messaggio preciso:

“Nella bio ha scritto che è un tecnico del comportamento e riabilitazione psichiatrica. Non so di cosa si occupa nello specifico questa figura, comunque immagino abbia studiato per anni la psiche umana e il comportamento umano. Mi chiedo allora come mai è caduta per anni in una dinamica tossica, come quella in cui era. Pura curiosità”, ha domandato il fan di Temptation Island incuriosito nel voler scoprire il pensiero della Sorrentino.

Da qui immediata la replica della protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island che ha ribattuto: “Anche i medici si ammalano”. Una risposta che non è sfuggita ai fan della trasmissione, che attendono di capire se Francesca Sorrentino rivelerà dell’altro ancora.

