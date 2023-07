Chi è Manuel Maura di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 7 Luglio 2023

Nella nuova edizione di Temptation Island 2023 figura anche Manuel Maura, fidanzato di Francesca Sorrentino. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul conto del ragazzo: età, vita privata, Instagram e il percorso nel reality show.

Chi è Manuel Maura

Nome e Cognome: Manuel Maura

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Roma

Età: 30 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Rappresentante farmaceutico

Fidanzata: Manuel è fidanzato con Francesca Sorrentino

Figli: Manuel non ha figli

Tatuaggi: Manuel ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @maurasmanuel

Manuel Maura età, altezza e biografia

Cosa sappiamo sulla biografia di Manuel? Partiamo con il darvi nome e cognome completo del fidanzato di Temptation Island 2023. Si chiama Manuel Maura, è di Roma e ha 30 anni d’età. È nato quindi nel 1993.

Per quanto riguarda la sua professione sappiamo che Manuel si è formato come agente di commercio nella Capitale e il suo lavoro è quello di rappresentante farmaceutico.

Vita privata

Della vita privata di Manuel Maura di Temptation Island non si conosce tantissimo.

Il giovane è fidanzato con una ragazza di nome Francesca da due anni e quattro mesi e da un anno circa convive con lei. Un rapporto altalenante il loro, in cui lui l’ha spesso tradita, come vedremo in seguito.

Francesca di Temptation Island 2023, fidanzata di Manuel Maura, come va di cognome? La ragazza come detto si chiama Francesca Sorrentino, ha 23 anni e di mestiere è un Tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento.

Dove seguire Manuel di Temptation Island 2023: Instagram e social

Se di Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023 abbiamo trovato il profilo Instagram, del suo fidanzato invece?

Per quanto riguarda Manuel Maura abbiamo sua l’account Instagram che quello Facebook. Entrambi però sono lucchettati. Per tale motivo è impossibile conoscere qualcosa in più su di lui.

Unica cosa che siamo riusciti a scovare è il fatto che sia appassionato di sport, ha dei tatuaggi che mette in mostra nei pochi scatti presenti online.

Manuel Maura a Temptation Island 2023

Come detto Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno deciso di partecipare insieme a Temptation Island 2023.

Ma per quale motivo? A contattare la redazione è stata Francesca, stufa in questi anni di essere stata lasciata ben 5 volte dal suo fidanzato Manuel.

Lei si è detta ingenua nell’averlo spesso perdonato e ora con questa prova vuole capire se Manuel ha realmente delle intenzioni serie con lei oppure no.

Sarà vero amore?

Le coppie di Temptation Island 2023

A Temptation Island 2023 in questa edizione troviamo ben 7 coppie pronte a mettere il loro amore alla prova.

A seguire vi riportiamo l’elenco completo di tutti i protagonisti:

Divisi in due villaggi separati, i fidanzati e le fidanzate hanno modo di fare conoscenza di tentatrici e tentatori. Qui comprenderanno se quello che sentono per i propri partner è davvero un sentimento che vale la pena continuare a vivere.

Il percorso di Manuel Maura a Temptation Island

Come procede dunque il percorso di Manuel Maura e della sua fidanzata Francesca Sorrentino a Temptation Island 2023. In questo paragrafo i punti principali di puntata in puntata.

1° puntata: Per ben 5 volte, come detto, Manuel ha lasciato la sua fidanzata e nelle stesse lui si è visto con altre ragazze, ammettendolo anche alle telecamere.



Manuel Maura ha dichiarato alle altre single di voler essere lasciato dalla sua fidanzata, tradendola davanti a tutta Italia. Nel mentre ha avuto modo di sentire anche i discorsi della sua fidanzata Francesca Sorrentino, la quale cerca un modo per sentirsi valorizzata.

2° puntata: Nel corso della seconda puntata Francesca ha visto Manuel insieme a una tentatrice. Lui ha dichiarato di non essere sicuro del loro rapporto e Francesca nel sentire queste parole ci rimane male.

La Sorrentino ha ammesso di essere stufa di essere lasciata di continuo e ha fatto le sue considerazioni.



Al contempo Manuel ha visto un video di Francesca che parla male di lui. E a quanto pare Maura sembra essere stato definito “malefico” persino dai tentatori per aver lasciato due volte la sua fidanzata.

3° puntata: IN AGGIORNAMENTO