Pochi giorni fa Jenny Guardiano ha annunciato la fine della sua relazione con Tony Renda. In queste ore però tra gli ex protagonisti di Temptation Island è scoppiato un botta e risposta social che non è passato inosservato.

Jenny e Tony si scontrano dopo Temptation Island

Due dei protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island sono stati senza dubbio Jenny Guardiano e Tony Renda. All’interno del reality show tra la coppia sono sorti diversi problemi e il viaggio nei sentimenti ha appassionato tutto il pubblico. Giunti al falò di confronto i due hanno deciso di darsi un’altra chance e hanno dunque lasciato la Sardegna insieme. Poche settimane fa però è accaduto qualcosa di inaspettato. Con dei post sui social infatti Jenny ha annunciato la fine della relazione con Tony, dichiarando anche di aver scoperto dei presunti tradimenti da parte del suo ex.

Renda dal suo canto è sempre rimasto in silenzio, almeno fino a oggi. Nelle ultime ore infatti il deejay ha deciso di replicare alle domande dei fan sui social e ovviamente non è mancato il capitolo dedicato alla sua ex compagna. Tony così, negando i tradimenti a Jenny, ha affermato: “Non ho mai tradito nessuno, sono sempre stato leale. […] Se in una chat invito una ragazza a ballare e il mio lavoro è considerato un tradimento, allora sì, lo ammetto, sono un traditore seriale”. Ma non solo. A chi gli chiede di un possibile ritorno di fiamma, Renda replica dichiarando: “Jenny la amo così tanto che preferisco lasciarla andare e farle trovare il meglio per lei, perché penso che non sia io la persona giusta per lei. Amare una persona significa anche amare la sua libertà”.

Le parole di Tony hanno fatto il giro del web e sono arrivate fino alla stessa Jenny. L’ex volto di Temptation Island così ha deciso di intervenire e su tutte le furie, dando il via a un botta e risposta social, ha sbottato affermando: “Non associatemi più a questa persona. Qualsiasi cosa dice sono tutte st***nzate per ripulirsi da come sono andate le cose. Io mi sto zitta perché sono una signora. Fino ad oggi l’ho sempre protetto ma adesso gli vado a dire di smetterla di parlare di me. Si faccia la sua vita ma lontano da me”.

Ma cosa accadrà dunque e come replicherà Tony? Non resta che attendere per scoprirlo.