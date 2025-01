Il giornalista Luca Dondoni ha dichiarato a La Volta Buona di questo pomeriggio che Rkomi duetterà con Niccolò Fabi a Sanremo 2025.

Rkomi e Niccolò Fabi insieme nella serata dei duetti a Sanremo?

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a sorprendere il pubblico con annunci sempre più entusiasmanti. Questo pomeriggio, durante un collegamento con il programma La Volta Buona, Luca Dondoni ha riportato un’anticipazione che ha immediatamente catturato l’attenzione.

Stando al giornalista, Rkomi, tra i big in gara a Sanremo, si esibirà durante la serata dei duetti accanto a Niccolò Fabi. Avrebbe dunque preferito non cantare insieme ad uno degli altri artisti in gara, com’è previsto dal regolamento di quest’anno.

“Non mi fai neanche dire che Rkomi sarà in duetto con Niccolò Fabi, la sera dei duetti.“

Con questa chicca ha salutato Dondoni. L’appuntamento in questione, previsto per venerdì 14 febbraio, è uno dei più amati dagli spettatori del Festival, grazie alla possibilità di assistere a collaborazioni uniche e inaspettate.

La presunta scelta di Rkomi di condividere il palco con un cantautore come Niccolò Fabi promette di essere un momento emozionante. La performance unirebbe la freschezza e l’energia dell’artista milanese alla poetica e alla profondità del cantautore romano. Aspettiamo la conferma.

Nel frattempo, i preparativi per la nuova edizione, condotta da Carlo Conti, continuano a generare grande curiosità. Restano ancora da confermare i nomi dei co-conduttori che affiancheranno il presentatore toscano sul palco dell’Ariston.

Voci di corridoio parlano di comici come Katia Follesa e Geppi Cucciari e anche cantanti tra i papabili, come Annalisa e Mahmood, ma nessuna ufficialità è ancora stata data.

Presumibilmente questa sera potremmo avere qualche dettaglio in più. Durante il TG1, infatti, Carlo Conti farà un nuovo annuncio che riguarda il Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda le canzoni in gara, al momento, ovviamente, sappiamo solo che saranno 34: 30 provenienti dai big e 4 selezionate da Sanremo Giovani.

I giornalisti avranno la possibilità di ascoltare i brani inediti in anteprima lunedì 20 gennaio, quando si terrà l’esclusivo ascolto riservato alla stampa. Tra qualche giorno, dunque, potremo avere qualche prima impressione.