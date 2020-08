Quest’anno, come ormai già annunciato da tempo, Temptation Island raddoppia con l’ottava edizione, in programma a settembre su Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi. Ieri è stata resa nota anche la sesta coppia che prenderà parte al reality e formata da Serena e Davide.

I canali ufficiali della trasmissione, come di consueto, hanno diffuso il video di presentazione, per darci così la possibilità di avere un quadro generale sui due protagonisti. Eccone uno stralcio:

“Mi chiamo Serena, ho 25 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzata da 2 anni e 8 mesi. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché l’eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto. Entrambi eravamo fidanzati con dei rispettivi amici, quindi uscivamo in coppie e ci siamo innamorati perdutamente”.

A fare da eco alle parole della fidanzata, è proprio Davide, che conferma quando da lei detto, ma aggiunge:

“Sono particolarmente geloso nei suoi confronti, credo per le modalità in cui è nata la nostra relazione. Lei ci ha messo più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato e questa è una cosa che mi ha segnato”.