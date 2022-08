Il dramma dell’ex volto di Temptation Island

Sono passati alcuni anni da quando Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno partecipato a Temptation Island, tuttavia ancora oggi il pubblico ricorda il percorso della coppia. Nonostante qualche intoppo nato all’interno del reality show di Canale 5, attualmente i due sono ancora fidanzati e sembrerebbe che tutto proceda per il meglio. Ciò nonostante queste non sono state settimane semplici per Sofia. Proprio nelle ultime ore la Calesso ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Più Donna e nel corso della chiacchierata ha svelato di aver perso un figlio!

Poco prima dell’inizio dell’estate infatti l’ex protagonista di Temptation Island era rimasta incinta. Tuttavia a due settimane dalla notizia della gravidanza Sofia ha avuto un aborto spontaneo e a quel punto, a causa del forte dolore, ha deciso di allontanarsi da tutto per un po’. Adesso la Calesso ha deciso di raccontare il suo dramma. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dagli amici di Gossipetv:

“Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me. Quando ho scoperto di essere incinta ho provato una gioia immensa. La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova. La cosa più dura è stato sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo”.

Noi di Noella2000.it ci stringiamo al dolore di Sofia Calesso e di Alessandro Medici, e facciamo i nostri migliori auguri ai due ex protagonisti di Temptation Island, con la speranza che presto possano coronare il sogno di diventare genitori.

