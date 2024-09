In queste ultime ore sul web si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale una delle tentatrici di Temptation Island sarebbe felicemente fidanzata. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

La segnalazione sulla tentatrice di Temptation Island

Questa sera, martedì 10 settembre 2024, avrà inizio la nuova edizione autunnale di Temptation Island e tutta Italia non vede l’ora di conoscere le coppie protagoniste dopo i video presentazione che sono stati divulgati nelle ultime settimane. Un paio di giorni fa sono stati rivelati anche tutti i tentatori e le tentatrici che proveranno a sedurre i fidanzati e le fidanzate.

Tra queste sappiamo che compare l’ex corteggiatrice di Daniele Pudice a Uomini e Donne e non solo. Infatti è spuntata una segnalazione, a ridosso del debutto della prima puntata, su una delle tentatrici che vedremo stasera. Stiamo parlando di Julia, 27 anni e originaria di Enna.

Stando a quanto riporta anche il sito Fanpage di lei sappiamo che abita a Cuneo e lavora come broker nel settore auto. Ha la passione del bodybuilding e partecipa a gare di fit model e bikini. Su Instagram ha 30mila follower ma il profilo è attualmente privato, in modo da evitare spoiler su Temptation Island.

Ad ogni modo, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione secondo la quale una follower la informa che Julia sarebbe felicemente fidanzata con un parrucchiere delle sue zone. Pare che abbiano tolto tutte le foto insieme tranne quelle in cui sono taggati. Cosa ci sia di vero ad oggi non possiamo saperlo e non sappiamo quanto sarà centrale il ruolo della tentatrice a Temptation Island.

La segnalazione su Julia, tentatrice di Temptation Island

Capiremo meglio quello che accadrà non appena comincerà questa sera il reality di Canale 5. Per il momento prendiamo qualsiasi indiscrezione con le pinze e rimaniamo in attesa di maggiori aggiornamenti.